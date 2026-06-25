Westcol se une a la causa por Venezuela: planea viajar al país para entregar donaciones y transmitir en vivo

El reconocido creador de contenido colombiano Luis Fernando Villa Álvarez, conocido en el entorno digital como Westcol, manifestó públicamente su intención de viajar a territorio venezolano con el objetivo de coordinar la entrega de suministros y realizar transmisiones en vivo para amplificar la recaudación de apoyos, tras los dos devastadores terremotos de magnitudes 7.1 y 7.5 que golpearon al país, el miércoles 24 de junio.

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A través de su cuenta oficial en la plataforma X, el antioqueño detalló las dificultades logísticas que actualmente afronta para concretar el traslado, debido a las restricciones operativas en las terminales aéreas de la zona fronteriza.

De acuerdo con la publicación emitida por el propio creador de contenido, su equipo se encuentra en la búsqueda de alternativas de transporte privado, debido al cierre de los aeropuertos más próximos a su ruta proyectada. En su mensaje, el streamer detalló:

“Estoy buscando vuelos privados para viajar a Venezuela y hacer streaming desde allá pero los aeropuertos más cercanos todos están cerrados... Sería mi primera vez en Venezuela y realmente quiero ir para aportar haciendo difusión y donando todo tipo de suministros.”

Estoy buscando vuelos privados para viajar a Venezuela y hacer streaming desde allá pero los aeropuertos más cercanos todos están cerrados.. sería mi primera vez en Venezuela y realmente quiero ir para aportar haciendo difusión y donando todo tipo de suministros.



Cualquier info… — WESTCOL (@WestCOL) June 26, 2026

Asimismo, el streamer hizo un llamado a su comunidad para conseguir información sobre terminales aéreas que se encuentren operativas y que permitan el aterrizaje de aeronaves civiles privadas en zonas adyacentes o dentro del territorio venezolano.

“Cualquier info de algún aeropuerto cercano que esté en servicio me la hacen llegar”, concluyó.

Esta iniciativa se suma a los mensajes de solidaridad que Villa Álvarez compartió previamente a través de su cuenta de Instagram el pasado 24 de junio, coincidiendo con los reportes del doble movimiento telúrico que afectó diversas zonas.

El streamer instó a sus seguidores a mantener la resiliencia y ofreció sus canales de comunicación para difundir casos de vulnerabilidad: “Estamos en el deber de ayudar. Mucha fuerza. Cualquier seguidor mío que esté allá y necesite ayuda, escríbame”, afirmó en sus historias temporales.

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Villa Álvarez se ha consolidado como una de las figuras con mayor audiencia en la plataforma de streaming Kick en Latinoamérica. Más allá del entretenimiento y los videojuegos, el creador de contenido ha adquirido una notoriedad notable en el escenario de la opinión pública general.

Durante los procesos políticos y de debate en Colombia, su canal se convirtió en un espacio de difusión alternativo por el que transitaron figuras de la política nacional de diversas corrientes ideológicas, tales como Álvaro Uribe Vélez, el mandatario Gustavo Petro y Abelardo De La Espriella.

Hasta el momento, no hay un pronunciamiento por parte de las autoridades aeronáuticas oficiales de Colombia (Aerocivil) y de Venezuela (INAC). Sin embargo, la factibilidad del viaje y la de entrega de las donaciones anunciadas permanecen a la espera de confirmación por parte del equipo de logística del streamer.