“No sé nada de mi familia”: el desgarrador mensaje de un reconocido futbolista tras el terremoto en Venezuela

El fuerte sismo de magnitud 7.5 registrado en Venezuela ha desencadenado una emergencia humanitaria y civil. En medio de las labores de rescate, el futbolista argentino Lucas Trejo, actual defensor del Club Sport Marítimo de La Guaira y con pasado en el futbol colombiano, específicamente en el Atlético Huila, encendió las alarmas tras denunciar públicamente la desaparición de su esposa e hijos luego del derrumbe del edificio donde residían.

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De acuerdo con las declaraciones emitidas por las autoridades locales y replicadas por la presidencia interina a cargo de Delcy Rodríguez, el sismo dejó un saldo, hasta el momento, de 164 personas fallecidas y 971 heridos.

Aunque las evaluaciones geológicas ubicaron el epicentro en la región de Morón, en el estado Carabobo, y en San Felipe, Yaracuy, los efectos estructurales más severos alcanzaron la zona costera del estado de La Guaira.

El sector de Playa Grande sufrió graves daños en su infraestructura. Es precisamente en este punto geográfico donde se concentran los esfuerzos del deportista extranjero por recopilar información sobre el paradero de sus seres queridos.

Familia de Lucas Trejos Foto: @lucastrejo_lt

Frente a la situación, Trejo utilizó sus canales oficiales de redes sociales para solicitar apoyo comunitario y visibilizar su caso. El jugador del Marítimo de La Guaira compartió una imagen de su núcleo familiar acompañada de un mensaje directo.

“Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó, no sé nada de mi familia, por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio; quiero creer que no estaban ahí, oren por mi familia, por favor”, manifestó el defensor central a través de su cuenta de Instagram.

Lucas Trejos vía IG Foto: @lucastrejo_it

El llamado de alerta generó cadenas de solidaridad en el entorno del fútbol suramericano. Trejo busca información que permita establecer si su esposa, Yanina Maranella, y sus dos hijos, Aarón y Ainhoa, se encontraban dentro de la estructura al momento del colapso o si lograron evacuar de manera oportuna hacia los centros de atención médica provisionales.

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Lucas Trejo, de 38 años y originario de la provincia de Córdoba, Argentina, cuenta con un extenso recorrido en el fútbol internacional, consolidando una parte importante de su carrera profesional en el territorio venezolano. El zaguero tuvo un paso por el fútbol profesional colombiano en 2018. Su trayectoria también incluye participaciones en el fútbol europeo, así como pasos por México, Perú, Estados Unidos y, por último, Venezuela.

En testimonios previos concedidos a medios deportivos como La Pizarra del DT, Trejo había expresado su profunda adaptación y gratitud hacia el entorno venezolano, definiéndolo como un espacio de plenitud tanto en el plano deportivo como en el bienestar familiar. Hasta el momento, las agencias de rescate locales continúan con las operaciones de remoción de escombros en Playa Grande para dar respuesta a las solicitudes de localización.