La expectativa por el próximo partido entre Portugal y Colombia en el Mundial 2026 sigue creciendo a medida que se acerca la fecha del encuentro. Las dos selecciones llegarán al compromiso con posiciones destacadas dentro del grupo K, donde la Tricolor ocupa actualmente el primer lugar con un total de seis puntos.

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El partido, programado para el próximo 27 de junio, también ha puesto el foco en algunas de las figuras más reconocidas del torneo, entre ellas Cristiano Ronaldo, uno de los jugadores más populares de la actualidad.

En medio de la preparación de la selección portuguesa para su tercer compromiso en la fase de grupos, una publicación de Georgina Rodríguez llamó la atención de los seguidores del futbolista.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo. Foto: Getty Images

La modelo y creadora de contenido compartió en sus redes sociales una imagen que dejó ver que volvió a reunirse con Cristiano Ronaldo después de varias semanas en las que habrían estado separados por diferentes compromisos profesionales.

Aunque Georgina suele acompañar al delantero en varios de sus encuentros y actividades deportivas, en las últimas semanas no se les había visto juntos con tanta frecuencia, lo que generó comentarios entre quienes siguen de cerca la vida de la pareja.

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Sin embargo, la reciente publicación pareció mostrar que decidieron aprovechar los días previos al compromiso mundialista para compartir tiempo en familia antes del nuevo reto deportivo que enfrentará Portugal.

La fotografía habría sido capturada en una de las propiedades que tendría la familia en la ciudad de Miami, Estados Unidos, lugar donde se disputará el encuentro frente a Colombia.

Junto a la imagen, Georgina escribió una frase corta, aunque profunda, que alegró a sus seguidores: “El talismán de papá”.

La publicación generó una gran cantidad de reacciones y comentarios por parte de admiradores de la pareja, quienes destacaron el reencuentro y el momento compartido antes del compromiso deportivo.

“Metas de pareja”; “Qué lindos”; “Me encanta, se ven hermosos”; “Eso, Cristiano”; “Bicho, te quiero, pero esta vez espero que gane Colombia, jajaja”; “Esta pareja es espectacular”; “Todo lo que se necesita es el amor” y “El amor vive aquí” son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.