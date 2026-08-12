“Me tocó vivir una tragedia”: Camilo Cifuentes mostró la casa de su familia en ruinas tras el terremoto que afectó a Pereira

El creador de contenido colombiano Camilo Cifuentes confirmó a través de sus redes que la vivienda de un familiar cercano en Manizales resultó gravemente afectada tras el terremoto de magnituf 7.4 registrado en el país el pasado 10 de agosto.

Ante la magnitud de la emergencia, el influenciador anunció que pondrá sus plataformas al servicio de la comunidad para articular ayuda humanitaria entre sus seguidores, organizaciones y entidades privadas.

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A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde suma más de cinco millones de seguidores, Cifuentes mostró el estado del inmueble tras el movimiento telúrico.

Según relató en la publicación, la estructura sufrió colapsos parciales y severos daños materiales, una situación que, en sus palabras, lo llevó a dimensionar de manera directa el impacto de la tragedia.

“He hablado de tragedias y situaciones que ocurren en muchos hogares y hoy me toca vivir una muy cerca de casa. Ver el hogar de un familiar destruido cambia la manera en que uno dimensiona lo que está pasando”, afirmó el generador de contenido durante el recorrido grabado en el lugar.

Cifuentes agregó que su prioridad inicial será apoyar a su familia para avanzar en el proceso de reconstrucción.

Cifuentes señaló que establecerá contacto con fundaciones e instituciones que ya adelantan labores en las zonas impactadas.

“Quiero aprovechar mis redes para ayudar a conectar a las familias que necesitan ayuda con quienes tienen la posibilidad de ayudar”, puntualizó, al tiempo que hizo un llamado abierto a empresas y ciudadanos interesados en aportar insumos de primera necesidad, transporte, alimentos o materiales de construcción.

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El hecho relatado por Cifuentes se enmarca en la emergencia nacional ocasionada por el sismo del 10 de agosto. De acuerdo con los reportes del Servicio Geológico Colombiano, el evento telúrico tuvo una magnitud de 7,4 y su epicentro se localizó a 5 kilómetros al este de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, con una profundidad focal entre 96 y 110 kilómetros.

Las autoridades de gestión del riesgo y los consolidado territoriales mantienen el seguimiento detallado de los daños en la infraestructura vial, aeroportuaria y residencial de departamentos como Risaralda, Caldas, Quindío, Valle del Cauca y Chocó, mientras los organismos de socorro avanzan en la consolidación de las cifras oficiales de afectados y las tareas de remoción de escombros.