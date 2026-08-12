Un especializado equipo de rescatistas del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín, compuesto por socorristas, ingenieros y binomios K9m buscaba incesantemente salvar de los escombros del colapsado edificio Rincón de Pereira a una mujer de 80 años.

Pero cuando terminaban su agotadora jornada, llegó la peor noticia: la abuela fue encontrada sin vida.

Un especializado equipo de rescatistas del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín, compuesto por socorristas, ingenieros y binomios K9m buscaba. Foto: Juan Carlos Sierra

Así lo confirmó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez: “Nuestro equipo de Bomberos Medellín, con los ingenieros especialistas y los caninos, terminan la jornada en Pereira con una lamentable noticia: fue recuperado el cuerpo de una mujer de aproximadamente 80 años”.

Según el mandatario, en el mismo lugar, horas antes habían recuperado el cuerpo de un hombre de 40 años.

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“Les pedimos a Dios por sus familias y mucha fortaleza en estos momentos de tanto dolor. Toda nuestra solidaridad. Nuestro equipo permanece en el sitio, atento a la asignación de un nuevo frente de trabajo para retomar mañana las labores”, añadió el mandatario.

“Seguimos trabajando con compromiso y esperanza, con el deseo de encontrar personas y animalitos con vida”, agregó.

Pereira, según cifras de Asocapitales, es la segunda más afectada con el terremoto de 7,4: han reportado 84 personas muertas, 279 heridos y 44 desaparecidas, así como 243 personas rescatadas. Una de ellas, Daniela Largo Sánchez, quien permanece en estado crítico.

En esa ciudad, colapsaron 75 edificios y hay afectaciones en viviendas, vías y puentes. Además, la Alcaldía alertó para que las personas no transiten alrededor del estadio Hernán Ramírez Villegas, por donde algunos muros están a punto de colapsar.

Este es el balance, ciudad por ciudad, del desastre que deja el terremoto del 10 de agosto: la cifra de personas fallecidas es de 265

El presidente, Abelardo De La Espriella, dijo esta tarde de mipercoles que el número de personas fallecidas en Colombia era de 265 (una más ahora con el caso de la señora de 80 años), mientras que 3.494 personas resultaron heridas y 53.816 se han visto afectadas, al igual que 25.872 familias.

El presidente dijo que el número de personas desaparecidas es de 496, una cifra que “ha subido de manera alarmante”.

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El sismo de 7,4 en la escala de Richter ocurrido el lunes, 10 de agosto, a las 7:34 a.m. tuvo como epicentro San José del Palmar, en Chocó, departamento gravemente afectado también y donde 13 personas fueron reportadas como muertas.