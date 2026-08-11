Terremoto en Pereira: rescatan a Daniela Largo Sánchez, mujer que estuvo bajo los escombros de un edificio durante 36 horas

“¡Logramos rescatar a Daniela! Luego de 36 horas bajo los escombros, Daniela Largo Sánchez, de 32 años, fue rescatada con vida”, luego del terremoto que azotó Colombia el 10 de agosto, anunciaron los Bomberos de Bogotá.

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Ese organismo, que viajó hasta Pereira para ayudar en las maniobras de rescate, aseguró que el resultado se dio gracias al trabajo articulado con Bomberos Pereira y Ponalsar.

Sigue la búsqueda de sobrevivientes bajo los escombros de edificios y casas tras el terremoto en Colombia. Foto: AFP

Daniela era buscada intensamente desde hace diez horas, cuando dio las primeras señales de supervivencia.

Luis Fernando, el primer rescatista que llegó al lugar donde fue rescatada la mujer de 32 años, contó los detalles de lo sucedido.

“Lo que hicimos fue una maniobra casi que artesanal, por la complejidad del sitio, del lugar tan profundo, donde no podíamos meter equipos; me apersoné de un cincel plano, hice palanca entre dos cuartones, la abracé con la mano y logré sacarla”, le dijo el rescatista a Noticias Caracol.

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Tras el rescate, la mujer, expresó el rescatista, no pronunció una sola palabra, pero él sí sintió que descansó. “Como que dijo: por fin”, indicó.

En el sitio donde rescataron a Daniela habría una persona más atrapada bajo los escombros, por lo que los socorristas hacen todos sus esfuerzos para lograr salvarle la vida.

Este rescate se suma al de Diana Marcela Troncoso, ocurrido en Cali 30 horas después del terremoto.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, celebró la noticia. “¡Rescatada Diana con vida! El equipo de @BomberosBogota, en coordinación con @BomberosCali119, rescató con vida a Diana, después de varias horas de haber identificado dónde estaba y de haberla liberado en una compleja operación. Una buena noticia en medio de la tragedia”, dijo.

El sector es uno de los epicentros de las operaciones de rescate, pues en esa zona, cerca de la autopista con carrera 72, han sido encontradas con vida otras seis personas, incluyendo una bebé de tres meses de nacida.

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La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) reportó 188 fallecidos y 1.677 heridos a causa del terremoto de la mañana del pasado lunes 10 de agosto.

Cali concentra el mayor número de víctimas, con 95 fallecidos y 997 heridos. En Pereira se reportan 79 muertos y 278 lesionados; en Quibdó, nueve fallecidos y 116 heridos; en Manizales, cinco muertos y 112 lesionados.