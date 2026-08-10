Gobernador de Risaralda confirma la muerte de 42 personas tras el terremoto de este lunes

El gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, entregó un balance preliminar hacia las 12:30 sobre el desastre provocado por el terremoto de este lunes, 10 de agosto.

En diálogo con SEMANA, el mandatario regional manifestó que en la zona ha habido serios problemas de comunicación por las fallas técnicas causadas por el sismo de 7,4 que sacudió la tierra a las 7:34 a.m., con epicentro en San José del Palmar, en Chocó.

“El fluido eléctrico y la señal celular han estado demasiado débiles”, dijo el funcionario.

Motel Molino Rosa, una de las principales estructuras afectadas por el terremoto de esta mañana Foto: Captura tomada de redes sociales/API

Sobre el saldo preliminar de la tragedia, señaló que tras un barrido de información en el área metropolitana de Pereira, que es la capital del departamento, se puede decir que 42 personas han sido confirmadas como fallecidas.

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“En el área metropolitana, Pereira, Dosquebradas y La Virginia, ascendía a 40 víctimas mortales, dos más en los municipios del occidente”, dijo el Gobernador.

Sin embargo, el mandatario aclaró que siente preocupación por lo que pueda estar pasando en Pereira, pues hay edificaciones colapsadas, pero no ha podido ser comunicada la información.

“Me preocupa muchísimo la ciudad de Pereira, donde muchas estructuras han colapsado y ni siquiera los organismos de socorro han podido reportar lo ocurrido allí”, manifestó.

El aeropuerto de esta ciudad está con operaciones suspendidas, según la Aerocivil, por graves afectaciones.

En Cali, otra de las ciudades en las que se han reportado grandes afectaciones, las autoridades han establecido que 30 edificaciones colapsaron.

Cali reporta 30 edificios colapsados tras terremoto: hay operaciones de rescate en diez puntos de la ciudad

“Al momento, en Cali, tenemos identificados 30 edificios colapsados. Ya estamos adelantando operaciones de rescate en 10 de ellos. Hemos solicitado apoyo de las otras capitales de Colombia, del Gobierno nacional, para fortalecer los equipos de rescate”, aseguró el alcalde de Cali, Alejandro Éder.

En Quibdó, confirmaron la muerte de siete personas, entre ellas el hijo del alcalde de Bahía Solano, y 16 municipios afectados, entre ellos Nóvita, donde las torres de la iglesia se cayeron.

Jorge Eduardo Rojas, alcalde de Manizales, confirmó a SEMANA que cuatro personas perdieron la vida y hay más de 20 edificios colapsados.

En Antioquia, el gobernador, Andrés Julián Rendón, aseguró que un adulto mayor murió tras la caída de una roca y hubo afectaciones en 40 municipios, entre ellos Jericó, Támesis, entre otros.

Terremoto en Colombia: en Antioquia, el sismo deja un saldo preliminar de una persona muerta y afectaciones en 40 municipios

Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, ordenó suspender clases en algunos municipios, pues en 14 identificaron posibles afectaciones en infraestructuras de las instituciones educativas.

En Ibagué, la alcaldesa Johana Aranda informó que, de manera preliminar, se han identificado daños en 17 edificios, cuatro instituciones educativas y cuatro hospitales. “Sin embargo, de acuerdo con las primeras verificaciones realizadas por profesionales en ingeniería, no se evidencian daños graves o estructurales que comprometan, hasta el momento, la estabilidad de estas estructuras”, dijo.

Entre las situaciones reportadas se encuentran principalmente caídas de muros y ladrillos, desprendimiento de algunos elementos y fisuras en paredes, las mismas están siendo revisadas por los equipos técnicos para determinar su alcance y establecer las recomendaciones correspondientes.

En la Unión, Valle, también se reportan varias casas caídas tras el terremoto de 7,4 que afectó al Suroccidente colombiano. Foto: El País

Aclararon también que no se reportan personas lesionadas como consecuencia del movimiento telúrico.

“Como parte de esta respuesta, funcionarios y equipos técnicos de la Alcaldía de Ibagué adelantan recorridos de inspección y verificación en los puntos donde se han concentrado los mayores reportes de afectaciones, entre ellos Boquerón, parte baja; El Vergel; Ciudadela Simón Bolívar; La Samaria; Belén; Centro y El Topacio”, explicó.