El Servicio Geológico Colombiano ubicó en San José del Palmar, Chocó, el epicentro del terremoto registrado este lunes 10 de agosto a las 7:34 de la mañana y que fue sentido en diferentes zonas del país, incluido el departamento de Quindío.

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El fuerte sismo registrado este lunes en Colombia también generó afectaciones en diferentes sectores de Calarcá, Quindío, donde imágenes posteriores al movimiento telúrico muestran daños en viviendas, estructuras y edificaciones.

Afectaciones Calarcá, Quindío Foto: Cuenta de X usuaria @Tata4D

Afectaciones Calarcá, Quindío Foto: API

Entre las zonas afectadas se encuentra el Hospital La Misericordia de Calarcá, además de locales comerciales e iglesias del municipio, que presentan daños visibles tras el movimiento. Las imágenes también evidencian afectaciones en diferentes estructuras y viviendas.

Afectaciones Hospital La Misericordia, Calarcá Foto: API

Afectaciones Hospital La Misericordia, Calarcá Foto: API

Por ahora, las autoridades avanzan en la verificación de las condiciones del municipio y se espera que durante las próximas horas se conozcan reportes oficiales que permitan establecer la magnitud de los daños ocasionados por el sismo.

Desde la Gobernación del Quindío hicieron un llamado a la ciudadanía para no duplicar ni extender información falsa relacionada con posibles personas fallecidas o heridas tras el movimiento telúrico. Las autoridades señalaron que, hasta que no exista un reporte oficial, no se puede confirmar la existencia de víctimas.

Mientras avanzan las labores de evaluación en Calarcá, también se presentan afectaciones en algunos corredores viales de la zona.

Afectaciones viales por derrumbes Foto: Cuenta de X Policía Nacional de Colombia / API

En Quindío, se reportan cinco afectaciones: cierres totales en la vía Montenegro–Quimbaya, km 5+700, entrada a Montenegro, y en la vía Armenia–Alcalá; además de pasos restringidos a un carril en la vía Armenia, km 3+900, entrada a Las Bailarinas; sector Santa Ana, y km 4+800 de la vía Montenegro–Quimbaya.

En la vía que comunica a Calarcá con Cajamarca se registran cierres totales. De igual manera, permanece cerrada la vía Calarcá-Ibagué, específicamente en el kilómetro 54, en el sector de Cajamarca, debido a derrumbes que se presentan sobre el corredor.

Las autoridades mantienen el monitoreo de la situación y se espera la entrega de nuevos reportes oficiales sobre las afectaciones en Calarcá y las condiciones de movilidad en los corredores viales del departamento.