El Servicio Geológico Colombiano ubicó en San José del Palmar, Chocó, el epicentro del terremoto registrado este lunes 10 de agosto a las 7:34 de la mañana y que fue sentido en diferentes zonas del país, incluido el departamento de Santander.

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De acuerdo con el Boletín Actualizado número 2 del Servicio Geológico Colombiano, el evento sísmico tuvo una magnitud de 7,4, una profundidad de 96 kilómetros y se registró oficialmente a las 7:34 de la mañana, hora local.

El movimiento telúrico, que tuvo una duración cercana a un minuto, también fue reportado por el Servicio Geológico de Estados Unidos, que en sus primeras mediciones estableció una magnitud preliminar de 7,4 grados y señaló la prolongada duración del sismo.

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Tras el fuerte sacudón, comenzaron a circular en redes sociales reportes sobre posibles afectaciones en diferentes ciudades del país. Los primeros mensajes señalaban daños en municipios del Eje Cafetero, especialmente en Pereira y Manizales.

También se conocieron reportes sobre posibles daños estructurales en Cali, Manizales, Pereira y Quibdó. Algunas de las reacciones difundidas después del movimiento telúrico advertían sobre posibles personas heridas y otras que habrían quedado atrapadas dentro de algunas edificaciones.

Ante estos reportes, las autoridades y los equipos de emergencia activaron los organismos de gestión del riesgo departamentales y municipales con el propósito de recopilar los primeros balances y, a partir de esa información, desplegar los recursos que fueran necesarios.

En Santander, sin embargo, el primer balance entregado por las autoridades es favorable. Eduard Jesús Sánchez Ariza, jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander, informó que después del movimiento sísmico no se han reportado afectaciones significativas en el departamento.

Según explicó Sánchez Ariza, se realizó un barrido con los integrantes del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, la Policía Nacional, las entidades de socorro y los consejos municipales de Gestión del Riesgo de Desastres.

Como resultado de esta revisión, no se reportan hechos que lamentar en Santander. Las autoridades únicamente han identificado algunas afectaciones en fachadas y objetos que cayeron de las paredes al piso debido al fuerte movimiento.

Asimismo, el jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo señaló que, hasta el momento, no se reportan estructuras ni vías colapsadas. También indicó que en la represa de Hidrosogamoso no se presenta una situación que genere riesgo para las familias ubicadas en sus alrededores.

“De manera, pues, parte favorable: no hay pérdidas de vidas, no tenemos lesionados en el departamento”, señaló Sánchez Ariza, quien explicó que este es el reporte recibido en la sala de crisis en el momento y que continúan recopilando información para entregar un nuevo pronunciamiento.

Las autoridades mantienen el seguimiento de la situación en Santander mientras avanzan los reportes de los organismos de emergencia sobre las posibles afectaciones ocasionadas por el movimiento telúrico en otras zonas del país.