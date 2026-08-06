Cierres viales en Huila por la Vuelta a Colombia: prográmese

El Departamento de Policía de Huila anunció, este miércoles 5 de agosto, una serie de cierres temporales que se presentarán en diferentes corredores viales del departamento entre el 8 y el 10 de agosto debido al paso de la Vuelta a Colombia 2026. Neiva, Garzón, Pitalito y Gigante son algunas de las zonas donde no se podrá circular.

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La Policía Nacional, a través del Departamento de Policía Huila, ha dispuesto un amplio despliegue operativo con motivo del puente festivo que inicia este 7 de agosto con el propósito de garantizar la seguridad, la convivencia ciudadana y la movilidad de propios y visitantes. La estrategia contempla controles en vías, municipios y sitios de alta afluencia. Además, responde al aumento esperado de viajeros y al desarrollo de la Vuelta a Colombia 2026, que recorrerá el departamento entre el 8 y el 10 de agosto.

Es importante recordar que el departamento del Huila será escenario de la Vuelta a Colombia 2026, evento deportivo que transitará entre el 8 y el 10 de agosto. En consecuencia, sobre la ruta nacional 45 se presentarán cierres viales, programados durante esos 3 días en el horario comprendido entre las 6 de la mañana y la 1:30 de la tarde; por lo que se invita a todos los conductores a programar con anticipación sus desplazamientos, atender las recomendaciones de las autoridades y respetar las indicaciones del personal dispuesto para la regulación del tránsito.

Cierres viales en Huila por la Vuelta a Colombia 8-10 agosto Foto: Cuenta de X Departamento de Policía Huila / API

Las etapas previstas recorrerán los siguientes municipios de esta manera:

8 de agosto - Etapa 1: Neiva, Campoalegre, Hobo, Gigante, Garzón, Altamira, Timaná y Pitalito.

9 de agosto - Etapa 2: San Agustín, Pitalito, Timaná, Altamira, Garzón y Gigante.

10 de agosto - Etapa 3: Garzón, Gigante, Hobo, Campoalegre, El Juncal, Guacirco y Neiva.

De acuerdo con las proyecciones basadas en el comportamiento registrado durante el mismo periodo del año anterior, se espera el ingreso de aproximadamente 80.000 vehículos al departamento del Huila; por lo que se han fortalecido las capacidades institucionales para brindar acompañamiento permanente en los principales corredores viales y municipios del departamento.

Durante la presente semana, la Policía Nacional ha desplegado importantes dispositivos de apoyo a la seguridad ciudadana en diferentes municipios que requieren una atención especial, reforzando las acciones preventivas y operativas con el fin de anticipar cualquier situación que pueda afectar la tranquilidad de la comunidad. De igual forma, los uniformados vienen desarrollando actividades de prevención, disuasión y control sobre la ruta nacional 45, las demás vías del departamento, así como en terminales de transporte, parques, centros comerciales, sitios turísticos, establecimientos abiertos al público y demás lugares de alta afluencia de personas.

Estas acciones incluyen puestos de control, verificación de antecedentes, campañas de prevención y controles focalizados orientados a fortalecer la seguridad ciudadana y garantizar que la conmemoración del 7 de agosto y del fin de semana transcurran en completa normalidad.