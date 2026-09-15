Fuerzas Militares dan otro duro golpe al ELN: fueron abatidos cinco presuntos integrantes de esa organización, entre ellos alias Niche

Cinco presuntos integrantes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) fueron dados de baja por las Fuerzas Militares en el Sur de Bolívar.

“El Ejército, con apoyo de la Fuerza Aérea, neutralizó a alias Niche, temible jefe de comisión del ELN, junto con cuatro de sus integrantes en Bolívar. Nuestras fuerzas golpearon este grupo ilegal mediante una acción efectiva”, indicaron las Fuerzas Militares.

La operación fue desarrollada en Morales, un pequeño municipio ubicado a unos 464 kilómetros de Cartagena, que hace parte de la subregión del Magdalena Medio y la serranía de San Lucas.

En ese lugar, los militares sorprendieron a alias Niche, señalado criminal con 11 años en el mundo delincuencial, autor del ataque a la Base San Lucas y articulador de atentados con drones explosivos, según la fuente castrense.

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Al sentir la presencia de las tropas, aseguraron las Fuerzas Militares, Niche y sus hombres respondieron, generando el combate en el que murieron. Este hecho permitió incautar seis fusiles y abundantes municiones.

“En Morales, Bolívar, nuestro Ejército Nacional sostuvo combate contra el Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del grupo narcoterrorista ELN. El resultado: cinco integrantes dados de baja, seis armas largas incautadas, además de munición y material de intendencia”, escribió en X el presidente Abelardo De La Espriella para dar a conocer el resultado de la operación.

“En Morales, Bolívar, nuestro Ejército Nacional sostuvo combate contra el Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del grupo narcoterrorista ELN”, dijo el presidente Abelardo De La Espriella. Foto: Presidencia

Sobre alias Niche, el mandatario dijo que tenía la “capacidad para planear y ejecutar ataques terroristas mediante drones cargados con explosivos, francotiradores y áreas preparadas. También reclutaba y entrenaba integrantes en el manejo de explosivos y drones”.

Además, alias Niche aparecía vinculado a múltiples ataques contra la Fuerza Pública, incluido el atentado de Aguachica de diciembre de 2025, en el que fueron asesinados siete soldados y 30 resultaron heridos.

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En los combates contra alias Niche, un soldado profesional resultó herido. Este fue identificado como Luis Torres Triana, quien fue llevado al Hospital Universitario de Bucaramanga, donde recibe atención médica.

“Este golpe afecta directamente el mando y control, la capacidad terrorista con drones y los corredores de movilidad criminal del ELN en el Sur de Bolívar. A quienes asesinan a nuestros soldados y aterrorizan a los colombianos se los digo con absoluta claridad: que se agarren, porque los vamos a perseguir con toda la capacidad legítima del Estado. ¡Los vamos a acabar! No tendrán santuario en un solo centímetro de Colombia”, escribió De La Espriella.