Continúan las labores para localizar la avioneta Cessna T206, de matrícula HK4985, accidentada el pasado domingo 13 de septiembre en inmediaciones del Parque Nacional Natural Tatamá. Este martes 15 de septiembre, se conocieron nuevos detalles sobre el punto en el que estaría la aeronave y el operativo terrestre desplegado para llegar hasta allí.

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Tras un sobrevuelo de la Fuerza Aérea Colombiana se obtuvieron las coordenadas aproximadas de la ubicación de la avioneta. La información fue compartida por la Alcaldía de Tadó con Parques Nacionales, que realizó la ubicación espacial y determinó que el punto señalado está dentro del área protegida, cerca del límite con el Resguardo Indígena de Tarena.

Sin embargo, llegar hasta el lugar representa un desafío. Según la revisión realizada sobre las condiciones geográficas y de acceso, la zona está aproximadamente a 2.640 metros sobre el nivel del mar y presenta pendientes que oscilan entre el 50 % y el 100 %, dificultando considerablemente el desplazamiento por tierra.

Guardia Indígena inició recorrido hacia la zona

Como posible ruta para llegar hasta el punto, fueron identificados los sectores Moindo, Tarena Central, zona de pesca del río Azul. Parque Nacionales entregó mapas e información de orientación a la Guardia Indígena para facilitar el recorrido.

Durante este martes, integrantes de la Guardia iniciaron el desplazamiento terrestre hacia el lugar señalado, en coordinación con la Alcaldía de Tadó y el Cabildo Mayor del Resguardo Indígena de Tarena.

Previamente, una comisión había intentado avanzar por la cuenca del río Bochoromá, pero no logró llegar hasta el sitio debido a que para ese momento todavía no existía información suficientemente precisa sobre el lugar del accidente.

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Cinco personas iban en la avioneta

Las labores buscan dar con el paradero de las cinco personas que viajaban a bordo. Se trata del piloto Mehmet Cankaya y cuatro integrantes de una brigada de salud: Perla Costanza Álvarez, Sandy García, María Guzmán y Yuliza Figueredo.

Parques Nacionales señaló por medio de un comunicado que mantendrá comunicación con las autoridades y las comunidades de la zona mientras avanza la búsqueda, en un territorio montañoso cuyo difícil acceso se ha convertido en uno de los principales obstáculos para llegar hasta la ubicación señalada.