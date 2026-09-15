Giro inesperado en caso del ‘influencer’ y las piñas coladas que le cobraron en $ 400.000 en Cartagena: intervino la Policía

Lo que comenzó con una denuncia pública por una cuenta que encendió las redes terminó en un desenlace diferente al esperado. El creador de contenido Mario Trujillo se pronunció y cerró el capítulo.

A ‘influencer’ le cobraron más de $400.000 por piñas coladas en Cartagena; expuso modalidad de robo

El influenciador, quien denunció públicamente el cobro de $ 100.000 por una piña colada, informó que recibió de vuelta el dinero que le correspondía.

El influencer publicó este martes en sus redes sociales imágenes en las que mostró la devolución y aseguró que, después de lo ocurrido, decidió dar por terminado el tema.

La nueva publicación llegó apenas un día después de que Trujillo expusiera el caso y cuestionara la diferencia entre los precios que, según su relato, aparecían en las cartas del establecimiento.

En ellas, la piña colada aparecía con un precio de $ 45.000; sin embargo, al momento de pagar, aseguró que le cobraron $ 100.000 por cada bebida, por lo cual tuvo que pagar un total de $ 400.000.

Mario Trujillo advirtió sobre el cobro que le hicieron en Cartagena. Foto: Foto: Tomada de redes sociales.

La situación generó una fuerte reacción en redes sociales, especialmente después de que el creador de contenido mostrara otra carta del mismo establecimiento en la que, según él, la bebida continuaba apareciendo a $ 45.000.

La denuncia abrió nuevamente la discusión sobre los cobros a turistas en Cartagena y sobre la importancia de verificar los precios antes de consumir productos y servicios turísticos.

Ahora, el desenlace tomó otro rumbo: Trujillo mostró que le fue devuelto el dinero que no debieron cobrarle y agradeció públicamente a la Policía de Cartagena por su intervención en el caso.

También dejó claro que, tras la devolución, considera cerrado el episodio. “Ahí queda muerto el tema”, manifestó.

La devolución del dinero no establece por sí misma que haya existido un delito ni confirma la versión inicial sobre un supuesto cambio de carta. Esa acusación correspondió al relato entregado por el influencer y no se conoció una determinación oficial que estableciera responsabilidades por lo ocurrido.

Así, en menos de 24 horas, el caso pasó de una denuncia viral a una devolución de dinero que, según el propio creador de contenido, pone punto final a la polémica.

La historia, al menos para Trujillo, quedó cerrada. La discusión sobre los precios y las denuncias de cobros injustificados a turistas en Cartagena, sin embargo, sigue abierta.