Dumek Turbay responde por polémica publicación de Gustavo Petro sobre turismo en Cartagena: “Ya quisieran...”

Una nueva polémica surgió en las últimas horas por cuenta de una publicación que hizo el expresidente Gustavo Petro en sus redes sociales y que vincula directamente a la ciudad de Cartagena.

Cartagena alcanza cifra récord en conectividad aérea: estos son los destinos internacionales a los que se puede viajar desde la ciudad

El exmandatario aseguró en un mensaje que “Abelardo, por su violencia contra los pobres, acabó el turismo en Cartagena”, respondiendo a un video publicado por un internauta del pasado 10 de septiembre en el que se asegura que no hay turistas en los alrededores del Castillo de San Felipe.

La publicación no cayó nada bien en el alcalde de la ciudad, Dumek Turbay, quien, sin mencionar nombres, manifestó que lamentaba mucho que metieran a Cartagena en medio de las guerras ideológicas.

“Pero lamento más tener que destruirles el relato pueril y torpe que quieren instalar algunos, de que en Cartagena ‘se acabó el turismo’. Ya quisieran…”, indicó el mandatario distrital en un mensaje en sus redes sociales.

“No permitiré que en ese jueguito perverso de congraciarse y exaltar al presidente saliente, intenten pisotear al entrante, a tan solo un mes de posesionarse, llevándose por delante a la ciudad que dirijo”, indicó.

Turbay destacó que Cartagena es la ciudad con mejores cifras de visitantes en el país y reveló que a la ciudad llegaron más de 4 millones de visitantes a corte de septiembre de 2026, consolidándose como uno de los destinos turísticos más importantes del país.

También destacó que el crecimiento de llegadas por vía aérea a la ciudad fue del 3,8 %, mientras que por vía terrestre se registró un contundente aumento del 25,1 %.

“Este exitoso balance es el resultado directo de la ambiciosa estrategia de promoción turística que venimos liderando desde 2024 a través de @CorpoturismoCTG, en un trabajo articulado y constante con la @secturismoctg, el sector privado y todos los actores de la cadena”, dijo.

Finalmente, señaló que las proyecciones son “altamente positivas” para la ciudad. “Por eso, nuestro afán de consolidar nuestros proyectos de infraestructura vial y turística, y la confirmación del HUB de las Américas, nuevo aeropuerto de Bayunca, que nos permita recibir la alta demanda turística proyectada”, indicó.