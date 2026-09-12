MinJusticia le responde a alias Pinocho, jefe de las ACSN que pidió pista para entregarse: “No habrá atajos”

El Ministerio de Justicia se pronunció sobre la voluntad de sometimiento a la justicia de Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), precisando que no puede haber ningún atajo.

“Presidente, estoy dispuesto a entregarme”: uno de los comandantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra le envía un mensaje a Abelardo De La Espriella tras caída de Bendito Menor

“El camino es claro: acudir ante las autoridades competentes, formalizar su voluntad por los canales institucionales y cumplir estrictamente las condiciones y decisiones que determine la justicia”, precisaron.

De igual manera, indicaron: “No habrá atajos, privilegios ni acuerdos por fuera de la Constitución y la ley. Cualquier actuación deberá garantizar los derechos de las víctimas y contribuir de manera efectiva a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”.

Asimismo, desde el Ministerio de Justicia, precisaron que van a seguir con la ofensiva contra estos ilegales que imponen sus reglas en departamentos como Cesar, Magdalena y La Guajira.

Fredy Castillo Carrillo, uno de los jefes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Foto: SEMANA

“El Gobierno nacional mantendrá su ofensiva contra las organizaciones criminales. Quienes persistan en la ilegalidad enfrentarán toda la capacidad del Estado; quienes decidan someterse deberán hacerlo bajo las reglas vigentes y responder por sus actos”, indicó.

Finalmente, señalaron: “​El Ministerio de Justicia invita a alias “Pinocho” a materializar su intención y seguir el procedimiento legal correspondiente. La institucionalidad está dispuesta a actuar, pero siempre dentro de la ley".

Abelardo De La Espriella reaccionó a la portada de SEMANA y pidió al minDefensa y minJusticia coordinar sometimiento a la justicia

Alias Pinocho conversó con la periodista Salud Hernández y dijo: “Me escondo, pero no estoy corriendo. Me escondo porque tengo un problema, una orden de captura en Colombia por el asesinato de un líder, pero no tengo nada que ver, soy inocente. Y tengo un pedido por narcotráfico. Quiero enviar un mensaje al doctor Abelardo De La Espriella, quien ya canceló los diálogos de paz que teníamos. Quiero decirle que en ningún momento nos hemos burlado de la Constitución de Colombia ni tampoco del Gobierno americano”.

También indicó que quiere entregarse ante la justicia colombiana para poder vivir tranquilo. “Estoy dispuesto a someterme a la justicia, pero con unas garantías. Quiero ayudar a que el grupo Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) se pueda someter a la ley. Pero ¿quién me garantiza que yo me entregue y no me den 40 años de cárcel en Colombia? Estoy dispuesto a entregarme; sin embargo, me gustaría decirle al presidente que haya una ley de sometimiento. Yo me puedo entregar ahora, pero ¿las demás personas de mi grupo?“.