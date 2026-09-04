Muerte de Bendito Menor | Pronostican qué viene ahora tras dar de baja a Naín Andrés Pérez: “Es lo que sigue”

En la madrugada de este viernes, 4 de septiembre, fue abatido por las autoridades Nain Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, cabecilla del Grupo Armado Organizado Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada en La Guajira.

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Junto a Pérez Toncel, quien retaba en redes sociales a las autoridades y al presidente Abelardo De La Espriella, también fue abatida Rosa Angélica Tarazona, alias La Bebecita, pareja sentimental de Bendito Menor.

Tras ese operativo en un barrio de la capital de La Guajira, el exministro de Defensa Diego Molano habló en El Debate de SEMANA. El exfuncionario del gobierno del expresidente Iván Duque pronosticó qué podría venir tras la muerte de Bendito Menor y su pareja.

“En este caso en particular se ve el comienzo y la aplicación de una nueva política de seguridad en donde se fortalece el concepto de seguridad y soberanía que debe tener el Estado. No pueden haber Estados vedados, ni poblaciones que sean controladas por unos alias Bendito que retan al Estado, a la Fuerza Pública. Aquí el que debe garantizar la soberanía y el control territorial es el Estado, es la Fuerza Pública, y esta política nueva de seguridad, pues así lo ha manifestado”, dijo Molano.

Y agregó el exministro en El Debate: “Debe, por supuesto, el Gobierno, la Fuerza Pública, continuar con este proceso, además de la neutralización. También, por supuesto, el desmonte de las estructuras, que es lo que sigue, y con la información recolectada, seguramente ayudará a disminuir la extorsión, el secuestro, el homicidio, en estas zonas del país”.

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El prontuario criminal de alias Bendito Menor

Sobre Nain Andrés Pérez Toncel, alias Bendito Menor, se estableció que se encontraba vinculado a 10 procesos investigativos por delitos como fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas agravado, homicidio, concierto para delinquir y homicidio agravado por fines terroristas.

Así mismo, tenía cinco órdenes de captura vigentes y en 2025 fue designado como cabecilla principal de la Subestructura Javier Cáceres de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada.

“Naín Andrés Pérez Toncel, dado su arraigo en el departamento de La Guajira, contaba con una trayectoria criminal de seis años aproximadamente; inició su actividad delictiva en edades tempranas en organizaciones de delincuencia común en la ciudad de Santa Marta”, agregaron desde la Fuerza Pública.

Las autoridades señalaban a este criminal por masacres y amenazas directas, lo que generó ofensivas militares en su contra, incluyendo enfrentamientos en zona rural de Dibulla (La Guajira).

El presidente Abelardo De La Espriella entregó detalles desde La Guajira del operativo en el que abatieron a alias Bendito Menor y a alias La Bebecita. Foto: semana

“Tenía bajo su mando aproximadamente más de 20 hombres armados, quienes ejecutan extorsiones a comerciantes y comunidades; de igual forma, ejercía control sobre rutas de narcotráfico, infiltración corrupta en entidades públicas y privadas, y presentan vínculos con el tráfico ilegal de armas y el narcotráfico. Es importante precisar que el 12/01/2026 profirió graves amenazas públicas contra el señor Presidente de la República, incluyendo mensajes directos de intimidación y advertencias sobre posibles atentados contra su integridad física, a través de sus redes sociales”, concluyeron.