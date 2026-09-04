Abatido Bendito Menor l Dicen en vivo por qué no cayó en el gobierno Petro: “La realidad es esa”

El presidente Abelardo De La Espriella inició su Gobierno con anuncios en materia de seguridad y la Fuerza Pública dio de baja a uno de sus primeros objetivos de alto valor: se confirmó la muerte de Nain Andrés Pérez Toncel, más conocido con los alias de Bendito Menor o Nain.

El sujeto falleció en medio de un operativo que se llevó a cabo en Riohacha, en el departamento de La Guajira. Además, también fue abatida su pareja sentimental: Rosa Angélica Tarazona, alias La Bebecita.

El general (r) Fernando Murillo, exdirector de la Dijín, habló en SEMANA acerca de este operativo contra la criminalidad y, entre otras cosas, explicó por qué este delincuente no cayó durante el gobierno de Gustavo Petro.

“La Fuerza Pública realmente estuvo amarrada durante 4 años; creo que la realidad es esa. Nos comentaban que cada vez que había una operación y se le mostraba al ministro de la Defensa, Iván Velásquez, él autorizaba, pero lo primero que decía es que ojalá no hubiera muertos”, señaló.

Alias Bendito Menor retaba hasta al propio presidente Abelardo De La Espriella: así eran sus amenazantes publicaciones

En ese sentido, el general (r) aseguró que en las operaciones de este tipo es casi imposible que no se registren muertes. “Eso prácticamente era decirles que no hicieran la operación”, apuntó.

Sumado a esto, de acuerdo con él, es necesario recordar que muchos de los oficiales que participaron en algún operativo después fueron retirados o no fueron llamados para ascender, como si les estuvieran cobrando lo que hicieron.

Alias Bendito Menor, el presidente Abelardo De La Espriella y algunas de las amenazas. Foto: Foto 1: API / Foto 2: Semana / Foto 3: API / Foto 4: API

“Ese era el mensaje que se estaba enviando para que la Fuerza Pública no actuara. El trabajo de inteligencia en la investigación criminal es de días, meses y años”, mencionó.

Según el exdirector de la Dijín, con la llegada de Abelardo De La Espriella las cosas cambiaron y ahora existe mayor confianza y respaldo para las operaciones que hace la Fuerza Pública, lo que permite resultados como la baja de alias Bendito Menor.

¿Quién era alias La Bebecita, pareja de Bendito Menor, abatida junto a él este viernes?

“Hoy se puede actuar de acuerdo a los protocolos. (…) Hay confianza en la Fuerza Pública en que el respaldo del Gobierno y de la comunidad en general permite poner a buen recaudo a estos delincuentes”, dijo.

El exministro de Defensa, Diego Molano, también se pronunció en ese sentido y advirtió que los lineamientos de la paz total permitieron el fortalecimiento de los grupos armados y sus cabecillas, como en el caso de Bendito Menor.

Alias Bendito Menor se había grabado en múltiples ocasiones desafiando a la fuerza pública y al mismo presidente Abelardo De La Espriella. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

El exfuncionario aseguró que este resultado de la Fuerza Pública demuestra, a su juicio, que la confianza puede marcar la diferencia. “La neutralización de este criminal permitirá seguir avanzando para desmontar las estructuras de él”, sostuvo.

“Este es un proceso continuo que obliga no solo a neutralizar al cabecilla, sino a desmontar las estructuras para que no sigan afectando la vida y la tranquilidad de los ciudadanos, que son los más beneficiados de estas actuaciones de la Fuerza Pública”, complementó.