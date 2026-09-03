El presidente Abelardo De La Espriella visitó por primera vez el metro de Bogotá. Tuvo la oportunidad de montarse en uno de los trenes y ver cómo funciona.

El jefe de Estado, entre otras cosas, aprovechó para reiterar su respaldo a la actual administración distrital y dejar claro que apoya esta importante obra de transporte para los bogotanos.

El alcalde Carlos Fernando Galán habló en El Debate de SEMANA acerca de ese encuentro con el mandatario y reveló detalles. Según contó, la invitación se la hizo al poco tiempo de la posesión, pero hubo algunos problemas y hasta ahora se pudo concretar.

El presidente Abelardo De La Espriella se subió al metro de Bogotá y recorrió la obra. Foto: Presidencia

“El presidente desde el primer momento manifestó la voluntad, el interés y aceptó la invitación para conocer el metro. Me dijo: ‘Este es un proyecto que hay que sacar adelante, que hay que terminar. Cuente con todo el respaldo de mi Gobierno para hacerlo’”, relató.

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El burgomaestre aseguró que la visita fue una gran oportunidad para que De La Espriella pudiera ver de primera mano cómo avanza todo. “Él mismo decía y creo que es lo que sentimos todos cuando nos subimos en el tren para hacer el recorrido de la localidad de Kennedy, y es que uno no puede creer que esté en Bogotá en un tren de esas características y moviéndose”, manifestó.

Galán explicó que pudo darle detalles sobre cómo ha sido el proceso de construcción de la obra, los retos que se han enfrentado y lo que queda de esta etapa final.

“Él entendió esto perfectamente, así como el reto de integración de comunicaciones, con rieles, con los viaductos y con todo. (...) Le explicamos el componente financiero y fue muy claro en decir: ‘Tienen todo el compromiso del Gobierno para cumplir los pagos que están pendientes’”, expresó.

Carlos Fernando Galán ha supervisado las obras del metro de Bogotá. Foto: Composición Semana/ Metro de Bogotá

Según comentó, aprovechó para presentarle al jefe de Estado la idea de la línea 2 del metro y la etapa en la que se encuentra este proceso.

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Por todo esto, el alcalde bogotano se mostró confiado en que hay un respaldo verdadero por parte del Ejecutivo. “Con el mensaje contundente que mandó el presidente, se ayuda al proceso de la licitación”, dijo.

“Eso demuestra la voluntad del Gobierno nacional entrante de apoyar este proyecto, de sacarlo adelante. Él manifestó su ratificación de eso y le dijimos que la línea 3 está en estudios de factibilidad, por lo que esperamos tener eso listo el año entrante para que la Nación nos ayude”, añadió.

Por último, Galán contó que también hablaron de la línea 4 del metro, que es la prolongación de la línea 1. “Él manifestó su total compromiso de arrancar los estudios para esa prolongación de la línea hasta la 235″, complementó.