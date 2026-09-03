Andrea Petro se refirió en entrevista con El Debate de SEMANA a Gabriela Muñoz y Juliana Guerrero, mujeres que han sido relacionadas públicamente con su padre, Gustavo Petro, y explicó por qué no quiere dedicarles espacio en el libro que prepara.

También confirmó que sí abordará parcialmente el tema relacionado con la vida sentimental de su progenitor, pero desde su propia experiencia.

Andrea Petro y su sentida entrevista con SEMANA: habla de las supuestas adicciones de su padre, de Verónica Alcocer, Juliana Guerrero, Gabriela Muñoz y de su propia separación

Lo que piensa Andrea Petro sobre Gabriela Muñoz y Juliana Guerrero

Contario a lo que se pensaría, para Andrea no es tan relevante la aparición de esta dos jóvenes mujeres en la vida del expresidente.

“Tienen unas actitudes bastante chocantes para mí, donde ellas también buscan que estén hablando de ellas, donde tratan de demostrarse y de tener su pequeño momento de luz”, señaló.

Por otra parte, cuestionó la manera en que, según ella, las dos se muestran públicamente.

“De ponerse sexys, ellas mismas se hipersexualizan, ellas mismas llevando la bandera del feminismo, y eso no es feminismo, pero eso es otro debate”, afirmó.

Además, hizo referencia a la diferencia de edad que existe entre su padre y Guerrero y Muñoz, una situación que ha llamado tanto la atención de la opinión pública.

“Mi papá tiene, ¿cuántos años? Va a cumplir 70 años. O sea, con una mujer de 40 años, 50 años les creo, pero con una niñita de 19 años que realmente no tiene nada atrás, para mí son...”, manifestó, dejando inconclusa la frase.

En medio del diálogo, se recordó que ambas jóvenes tuvieron un gran poder al interior del gobierno, lo que en su momento generó gran controversia.

Ante esto, Andrea Petro decidió no profundizar: “Yo ahí sí no me meto más, tengo mis opiniones también, pero no me meto más que eso. Ya es hablar mal de unas personas que no conozco realmente y no quiero hacerlo”, respondió.

Ante la posibilidad de incluirlas dentro de su libro, la respuesta de la hija del exjefe de Estado fue determinante: “Para nada, lo más mínimo, no les daría esa importancia, tampoco”.

¿Hablará sobre la vida sentimental de su padre?

La conversación continuó con una pregunta sobre los comentarios acerca de las supuestas “amantes” que habría tenido su padre durante los últimos cuatro años.

Andrea Petro confirmó que el libro sí tocará parcialmente un tema relacionado con ese aspecto.

“Hablo de algo que se asemeja a eso, que le gusta a las mujeres. Hablo un poquito de ese cuestión”, señaló.

Sin embargo, aclaró que no contará los rumores ni las versiones que han circulado públicamente.

“Pero desde mi punto de vista de lo que yo viví, no de los chismes o las opiniones públicas que han tenido y conllevado muchas cosas”, explicó.

Finalmente, precisó cuál será el enfoque de ese relato:

“No hablo tampoco de su vida política como tal, sino realmente se basa sobre mis sentimientos”.

Es así como la vida sentimental de su padre estará presente en su libro pero contada desde su propia experiencia, desde lo que aprendio y vivio