Andrea Petro reveló en vivo un detalle sobre el divorcio de Gustavo Petro y Verónica Alcocer

A lo largo de su mandato, el hoy expresidente Gustavo Petro procuró mantener su vida privada al margen de la atención mediática, como ocurrió con su divorcio de Verónica Alcocer.

A propósito, en parte de un mensaje que compartió en su momento a través de su cuenta en la red social X, el expresidente Petro dijo que ya había firmado su divorcio.

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“En este momento, mi situación es ser libre, separado y firmé mi divorcio. Punto. No tengo más situación que esa”, dijo el expresidente en parte de su escrito en X, el pasado 12 de agosto.

Al respecto, sobre el divorcio entre Petro y Alcocer, Andrea Petro, hija del expresidente, habló en El Debate de SEMANA. Desde el extranjero, reveló un detalle que no pasó por alto.

Para empezar, Andrea Petro afirmó que ella fue de las últimas que se enteró de lo acontecido entre su papá y Alcocer y que, al parecer, ellos ya llevaban años separados.

“El poder, obviamente, destruye más rápido las cosas, las relaciones y fragiliza más las cosas, pero digamos que la familia comenzó a tener sus tensiones. Yo creo que fue realmente a partir del momento que Verónica y mi papá se separaron, que yo no sé la fecha exacta todavía, o sea, yo fui la última que se enteró que se habían separado. Creo que eso viene desde hace años. Pero, a partir de ese momento, como que cada mamá se quedó con sus hijos y eso fue. Independientemente, la Presidencia o no, yo creo que ya cuando hay divorcios y separaciones, pues ya la familia no queda tan unida como antes”, respondió puntualmente Andrea Petro al ser consultada en El Debate sobre si ella creía que, si su papá no hubiera llegado a la Casa de Nariño, la familia estaría hoy en día más unida.

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No obstante, Andrea Petro fue enfática en decir que su papá y Alcocer debieron haber sido más sinceros, aunque reconoció que al final era la vida privada de ellos.

“Ella no es mi mamá, entonces no no me permito hablar sobre ella. Que hubo cosas que estuve de acuerdo, sí, y otras que no. Yo creo que ellos debieron ser un poquito más sinceros y decir que ya no estaban juntos. Que es una bonita relación de finalidad de pareja, sí, porque finalmente ellos demostraron que eran mamá y papá y siguieron estando cordialmente juntos, por más que ya no hubiera amor; pero yo creo que un poquito de falta de transparencia ese punto de vista, pero tenemos que entender que es la vida privada de ellos también y no creo que amerite realmente que sea un debate público”, señaló.