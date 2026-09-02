Gerencia de RTVC de Hollman Morris quitó la placa de Álvaro Uribe de las instalaciones y la dejó abandonada; la reemplazó por una de Petro

El equipo de máximos colaboradores de la gerente de RTVC, Ángela María Mora Toro, confirmó que la placa en agradecimiento al expresidente Álvaro Uribe, que durante años estuvo en una de las paredes del sistema de medios públicos en Colombia, había sido despojada del lugar.

Y, según reveló la periodista de La FM, Darcy Quinn, la pieza de agradecimiento fue encontrada debajo de unas escaleras del edificio, ubicado sobre la Avenida 26, en Bogotá.

En el piso y desprotegida fue vista la imagen donde se lee: “Radio Nacional de Colombia, presidente Álvaro Uribe; ministra de comunicaciones, María del Rosario Guerra; gerente, Katthy Osorio Guaquetá, y el subgerente de radio, Gabriel Gómez Mejía. Bogotá, diciembre de 2008″.

Al contrario, en la pared estaba exhibida una placa de agradecimiento al expresidente Gustavo Petro, el jefe político del exgerente Hollman Morris.

“Radio Televisión Nacional de Colombia, RTVC, Gustavo Petro Urrego, presidente, Carina Murcia, ministra de las TIC, Hollman Morris Rincón, gerente. Bogotá, diciembre de 2026″, se lee.

Quinn confirmó que, tras lo ocurrido, la gerente del Sistema de Medios Públicos de Colombia decidió instalar la primera placa que se conoció en RTVC, donde se le hace homenaje al expresidente Eduardo Santos.

En esa placa se lee: “Radiodifusora Nacional, administración Eduardo Santos (1939- 1940), Alfonso Araujo, ministro de Educación; Arcardio Dulcer, director de Extensión Cultural”.

Hasta el momento, el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella no ha mostrado interés en aparecer en placas de agradecimiento en la entidad.

Al contrario, el jefe de Estado ha insistido en la importancia de devolver al sistema de medios su verdadero carácter informativo institucional y que quede atrás la época en que fue visto como un escenario de propaganda política de la izquierda.