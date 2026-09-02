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Ministro de Vivienda ofreció excusas por su viaje a Santa Marta en medio de emergencia por el terremoto

Jaime Andrés Beltrán respondió a las críticas en la Comisión Séptima del Senado.

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Redacción Semana
2 de septiembre de 2026 a las 12:45 p. m.
Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda.
Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda. Foto: JUAN DIEGO CANO

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, se excusó por el viaje que realizó junto a su familia a la ciudad de Santa Marta mientras el país enfrentaba los estragos que dejó el terremoto del 10 de agosto.

El mensaje lo emitió desde la Comisión Séptima del Senado, a donde fue citado por diferentes colectividades para que rindiera cuentas en medio de un debate de control político.

Posterior a la polémica generada por unas imágenes filtradas, explicó que una de sus prioridades es su familia.
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Durante la jornada hubo fuertes reclamos a su gestión y, particularmente, críticas por el viaje que realizó a la playa cuando el país enfrentaba los momentos más complejos del movimiento telúrico.

Beltrán declaró: “Si hay familias, personas, que se sintieron afectadas por las imágenes donde visité a mi familia, les pido disculpas, pero mi llamado es a dejar a un lado el show mediático y concentrémonos en la recuperación del país”.