Ministro de Vivienda ofreció excusas por su viaje a Santa Marta en medio de emergencia por el terremoto

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, se excusó por el viaje que realizó junto a su familia a la ciudad de Santa Marta mientras el país enfrentaba los estragos que dejó el terremoto del 10 de agosto.

El mensaje lo emitió desde la Comisión Séptima del Senado, a donde fue citado por diferentes colectividades para que rindiera cuentas en medio de un debate de control político.

MinVivienda, Jaime Andrés Beltrán, ofrece disculpas por viaje a Santa Marta tras terremoto: “Entiendan mi naturaleza como padre”

Durante la jornada hubo fuertes reclamos a su gestión y, particularmente, críticas por el viaje que realizó a la playa cuando el país enfrentaba los momentos más complejos del movimiento telúrico.

Beltrán declaró: “Si hay familias, personas, que se sintieron afectadas por las imágenes donde visité a mi familia, les pido disculpas, pero mi llamado es a dejar a un lado el show mediático y concentrémonos en la recuperación del país”.