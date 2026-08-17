Ministro Jaime Andrés Beltrán da explicaciones por su viaje a Santa Marta y dice que estaba con su familia: “Seguiré trabajando por el país”

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, respondió a la polémica que se ha generado en redes por su viaje a la ciudad de Santa Marta, en medio de la crisis que se vive en el país por cuenta del terremoto del pasado 10 de agosto.

El funcionario publicó un video donde detalló su estancia en la capital del Magdalena y aclaró que estaba con su familia y que nadie puede decir que abandonó sus funciones como ministro de Vivienda.

“Quiero dirigirme a todos los colombianos como ministro de Vivienda, pero también como padre de familia. En las últimas horas han dicho que abandoné mis responsabilidades en medio de la tragedia, que nos fuimos de vacaciones y dejamos de lado las responsabilidades. Eso no es cierto”, dijo el ministro.

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Jaime Andrés Beltrán aseguró que decidió ir a Santa Marta porque está radicado en Bogotá y que desde hace un tiempo no veía a su familia y que por eso decidió ir a ese lugar para estar con ellos unas horas.

“Nos proponemos cada cierto tiempo encontrarnos, fui a visitarlos en el tiempo que tienen mis hijos de vacaciones. Tengo que ser un padre presente, los servidores públicos no podemos dejar de lado a la familia porque somos padres, hijos y esposos. Mi familia también está comprometida con esta reconstrucción y seguiré trabajando por el país”.

El titular de la cartera de vivienda dijo que el propio presidente Abelardo De La Espriella ha inculcado el valor de la familia y que por esa razón, no pueden catalogarlo de “irresponsable” por tomar unas horas y estar con su esposa e hijos.

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“De nada vale construir grandes cosas en ELN país si destruimos la familia. Mi reto es construirles casas a los colombianos, pero sin destruir el hogar”.

Aclaró todo lo que ha hecho en estos ocho días que ha estado al frente de la cartera y fue enfático en señalar que todos los compromisos se cumplirán a cabalidad.

“Llevamos varios días recorriendo el país y las regiones afectadas, construimos un plan de tres fases para atender a aquellos que quedaron son vivienda. Hemos trabajado de la mano de alcaldes y gobernadores para atender a quienes están sufriendo”, reiteró el ministro.

Indicó que seguirá al frente de la cartera de vivienda para cumplir con la hora de ruta que se trazó para aliviar el dolor de quienes perdieron todo por cuenta del terremoto.

No obstante, el ministro deberá enfrentar un debate de moción de censura que está promoviendo el Pacto Histórico en la Cámara de Representantes.

Por ahora, el presidente Abelardo De La Espriella no se ha pronunciado sobre esta polémica.