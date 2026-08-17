Pacto Histórico promoverá una moción de censura en contra del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, será sometido a una moción de censura que está siendo promovida por integrantes del Pacto Histórico, quienes argumentan que la Plenaria de la Cámara debe establecer si el funcionario ha cumplido a cabalidad sus responsabilidades mientras el país está en medio de una tragedia por el terremoto del pasado 10 de agosto.

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La citación se impulsará por las fotografías que fueron reveladas este fin de semana donde Beltrán estaría en diferentes actividades recreativas en las playas de Santa Marta, mientras que los demás integrantes del Ejecutivo han estado al frente de la atención de los damnificados.

Alejandro Villanueva publicó las fotografías en sus redes sociales y aseguró que se trataba del ministro de Vivienda, razón por al cual todos los sectores políticos han mostrado su rechazo.

Varios congresistas han dicho que no es posible que un ministro esté de descanso en una zona turística mientras el país vive una tragedia, sobre todo, siendo el titular de la cartera de Vivienda, una de las más importantes para la atención de la emergencia.

El Pacto Histórico buscará que haya responsabilidades políticas por el viaje del ministro a esa ciudad y se le preguntará si en los ocho días que lleva en la cartera se han cumplido plenamente las funciones.

Además, se indagará sobre el plan de choque de esa cartera para atender a los miles de damnificados que hay en el país y si “hubo desatención en esas responsabilidades”.

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Como Beltrán participó en las primeras ruedas de prensa del Gobierno donde se dieron a conocer las medidas para mitigar los daños del terremoto, también se le preguntará por las funciones que le designó el presidente Abelardo De La Espriella para la atención de la emergencia.

Así las cosas, este martes 18 de agosto iniciará la recolección de las firmas para solicitar a la mesa directiva de la Cámara de Representantes la convocatoria a dicha moción de censura.

Como el Pacto Histórico es una de las bancadas mayoritarias, no habrá problema alguno para reunir las firmas necesarias y seguir adelante con el proceso. En todo caso, otros partidos políticos también están de acuerdo en que se adelante este debate.

La plenaria de la Cámara de Representantes será la encargada de adelantar la moción de censura en contra del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Según los trámites legislativos, si todo lo exigido en el artículo 135, numeral 9, se cumple a cabalidad, el debate podría ser citado en la semana del 24 de agosto.

Por ahora, el Gobierno no se ha pronunciado sobre esta polémica que crece con el paso de las horas.

En Colombia nunca ha prosperado una moción de censura en contra de un ministro, pero por la coyuntura del país la situación podría ser diferente ya que muchos sectores políticos están molestos con la actitud del ministro Beltrán.

¿Qué es una moción de censura?

Para responder a estos interrogantes, hay que remitirse al artículo 135, numeral 9 de la Constitución Política. Dicha norma señala que cada cámara del Congreso (Senado o Cámara de Representantes) tiene entre sus facultades “proponer moción de censura respecto de los ministros, superintendentes y directores de Departamentos Administrativos por asuntos relacionados con funciones propias del cargo, o por desatención a los requerimientos y citaciones del Congreso de la República”.

“La moción de censura, si hubiere lugar a ella, deberá proponerla por lo menos la décima parte de los miembros que componen la respectiva Cámara. La votación se hará entre el tercero y el décimo día siguientes a la terminación del debate, con audiencia pública del funcionario respectivo”, señala el artículo de la Constitución.

Sobre los votos, la Constitución señala: “Su aprobación requerirá el voto afirmativo de la mitad más uno de los integrantes de la cámara que la haya propuesto. Una vez aprobada, el funcionario quedará separado de su cargo. Si fuere rechazada, no podrá presentarse otra sobre la misma materia a menos que la motiven hechos nuevos. La renuncia del funcionario respecto del cual se haya promovido moción de censura no basta para que la misma sea aprobada conforme a lo previsto en este artículo. Pronunciada una cámara sobre la moción de censura, su decisión inhibe a la otra para pronunciarse sobre la misma”. Desde 1999 se han votado 14 mociones de censura en el Congreso. Ninguna de ellas ha prosperado.