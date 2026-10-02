Abelardo De La Espriella anuncia nuevo golpe contra el narcoterrorismo: impresionantes cifras desde el 7 de agosto

El presidente Abelardo De La Espriella sigue dejando en claro que una de sus principales banderas es la seguridad y el combate contra los grupos que se dedican al narcotráfico.
El jefe de Estado anunció en su cuenta de X que se siguen dando golpes contra el narcoterrorismo y afectando sus finanzas. En las últimas 24 horas, según dijo, se lograron 61 capturas y que tres personas se sometieran a la justicia.
Asimismo, fueron incautados 2.860 kilos de cocaína, entre ellos, 862 en la ciudad de Valencia, España, que habían llegado en un contenedor procedente de Buenaventura, Valle del Cauca.
De La Espriella confirmó, además, que se afectaron 3 laboratorios de procesamiento de droga, 4 unidades de producción minera ilegal, 2 dragas y 6 motores.
¡Seguimos golpeando al narcoterrorismo y sus finanzas! En las últimas 24 horas:— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 2, 2026
• 61 capturados y 3 sometidos.
• 2.860 kilos de cocaína incautados, incluidos 862 en Valencia, España, en un contenedor procedente de Buenaventura.
• 3 laboratorios de procesamiento de drogas…
Entre los capturados se encuentran 11 integrantes del Clan del Golfo, quienes fueron detenidos en operaciones realizadas en Antioquia y Chocó, y 18 miembros de las bandas El Mesa y La Miel, capturados en el primer Antioquia.
Con estos nuevos golpes, de acuerdo con cifras del propio presidente, desde el 7 de agosto, día en que asumió el poder, el balance es de 29.206 capturas, 113.607 kilos de estupefacientes incautados y 3.096 armas de fuego fuera de circulación.
El jefe de Estado aprovechó la publicación para reiterar que no disminuirán los esfuerzos por seguir combatiendo la criminalidad y garantizar la seguridad de los colombianos.
“Mi orden es clara: perseguir a los criminales, cortar sus fuentes de financiación y proteger a los colombianos. La ofensiva continúa”, escribió.
Horas antes de este golpe, el mandatario había anunciado los resultados de la Operación Perla en contra del secuestro y la extorsión, llevada a cabo en seis ciudades y 12 departamentos del país.
En esta fueron detenidas 148 personas y se incautaron 1.195 elementos entre armas de fuego, munición, granadas, celulares, motocicletas, un vehículo, un dron, dinero en efectivo y estupefacientes.