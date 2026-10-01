Presidente De La Espriella reveló las razones por las que escogió a Barranquilla como la sede de su gobierno

La sede de Gobierno de Barranquilla se ha convertido para el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, en epicentro de las reuniones diplomáticas más importantes de su administración.

Prueba de ello fue la visita que realizó el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a la capital del departamento del Atlántico, en donde sostuvo un encuentro de primer nivel con el mandatario colombiano.

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También estuvo en las instalaciones de esa sede de gobierno la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, en donde se fortalecieron los lazos binacionales.

Y este jueves 1 de octubre, el presidente De La Espriella destacó por qué tomó la decisión de escoger a Barranquilla como una de las sedes de gobierno por encima de la Casa de Nariño.

“Hay además, queridos amigos, otra razón singularísima, importante, trascendental, sustantiva, por la cual este proyecto resulta definitivo. La responsabilidad que ha asumido Barranquilla como capital alterna de la República. Estoy gobernando desde aquí, ustedes se han podido percatar de ello”, dijo el presidente.

El presidente Abelardo De La Espriella reveló por qué decidió nombrar a Barranquilla como la capital alterna de Colombia y sede de su Gobierno: “Estoy gobernando desde aquí”. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/wD478j3Ja5 — Revista Semana (@RevistaSemana) October 1, 2026

También manifestó: “He recibido aquí a mandatarios, delegaciones internacionales y empresarios. Muchas de las conversaciones importantes para el futuro económico del país se tienen aquí en Barranquilla”.

“Muchas de las discusiones trascendentales para la salud de la República, como decían los antiguos romanos, se están dando aquí en Barranquilla. Para cumplir a cabalidad ese papel se necesita una terminal a la altura de la condición que hoy tiene Barranquilla. Ese es el fondo y el sentido de lo que estamos haciendo hoy”, subrayó.

Además aseguró De La Espriella: “El aeropuerto Ernesto Cortissoz se tiene que parecer a Barranquilla y tiene que representar al Gobierno y a la República de Colombia. La firma de este acuerdo, queridos amigos, es un paso importante, pero no resuelve todo lo que tenemos por debilidad”.

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Y sobre el acuerdo, el mandatario señaló: “El distrito está dispuesto a invertir y tiene capacidad para ejecutar, ya lo hemos visto. Barranquilla tiene un antes y un después. Y se lo debemos a este maravilloso equipo que ha hecho de esta ciudad orgullo de Colombia. Barranquilla aporta resultados, cosas que mostrar. Y la nación aporta infraestructura que necesita avanzar. La conclusión es muy sencilla, querido alcalde. Como se lo dije del principio, vamos a trabajar juntos por esta ciudad”.