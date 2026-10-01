Vía Bucaramanga-San Gil sigue afectada: estos vehículos no pueden transitar por la zona

El Instituto Nacional de Vías (Invías) compartió la más reciente actualización sobre el estado de la vía San Gil-Bucaramanga, la cual, en el sector Pescadero, sufrió una afectación que fue originada por la socavación provocada por el río Chicamocha.

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Los hechos ocurridos ocasionaron la pérdida de un tramo de la banca, obligando a restringir el tránsito mientras se adelantaban trabajos para estabilizar el terreno.

Ante los avances de la obra, Invías compartió en sus canales oficiales sobre las condiciones que se van a mantener a partir de este jueves 1 de octubre, entre ellas la clase de vehículos que aún no pueden transitar por el sector.

La entidad enfatizó que se mantendrá la restricción de paso para los camiones C3, C4 y C5, y superiores que circulen con carga, mientras se siguen contemplando las obras de refuerzo del terreno.

Para el Invías, esta medida se enfoca en cuidar la vida de los usuarios que transitan por el sector, por lo que la habilitación total del corredor estará sujeta a la culminación de estas intervenciones, necesarias para poder fortalecer la estabilidad de la vía.

Los camiones C4, C5 y superiores que tengan carga pueden utilizar las rutas alternas Tunja–Duitama–Málaga–Pamplona Bucaramanga y, para vehículos de hasta tres ejes, Socorro–Zapatoca–Girón.

¿Qué vehículos sí pueden transitar por la vía?

Invías informó que desde este 1 de octubre, los vehículos articulados tipo C4, C5 y superiores que circulen sin carga podrán transitar por el kilómetro 53 de la vía San Gil-Bucaramanga.

La entidad aclara que el paso continuará operando a un solo carril, con señalización y control permanente. Los demás vehículos mantienen su tránsito en las condiciones actuales.

La apertura parcial es posible gracias al adelanto de las obras prioritarias que están siendo ejecutadas en el sector, entre ellas la construcción de un enrocado para proteger el pie del talud que fue afectado por la corriente del río.

También se inició la instalación de pernos de anclaje de hasta 12 metros de longitud y el recubrimiento de la ladera con concreto lanzado.

La organización seguirá adelantando los trabajos de mitigación de la pérdida de banca debido a la socavación del río Chicamocha. Los últimos estudios geotécnicos realizados en el sector indican que se necesita culminar un mayor número de pernos de anclaje antes de autorizar el tránsito de vehículos cargados de cuatro o más ejes.

“Invías reconoce el esfuerzo de los transportadores, viajeros y comunidades de la región y hace un llamado a respetar la señalización, atender las indicaciones del personal en la vía y planear los desplazamientos con anticipación, mientras continúan las obras necesarias para avanzar hacia la apertura total del corredor”, comentó.