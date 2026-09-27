Gobierno De La Espriella avanza en la reconstrucción del Chocó con millonaria inversión: MinTransporte dio detalles

El Gobierno nacional avanza en la estructuración del componente de conectividad del Plan Marshall para el Chocó, una estrategia con la que busca acelerar la recuperación del departamento tras el terremoto y convertir la reconstrucción en una oportunidad para impulsar su desarrollo económico y social.

Gobierno De La Espriella revisará millonarios recursos para las regiones: advierte baja ejecución y posibles irregularidades

La iniciativa, liderada por el presidente Abelardo de la Espriella, reúne al Gobierno, las autoridades territoriales y el sector empresarial alrededor de un paquete de inversiones enfocado en mejorar la infraestructura de transporte, uno de los principales retos históricos de la región.

El plan contempla una inversión de $1 billón. De ese monto, $500.000 millones se financiarán mediante el mecanismo de Obras por Impuestos y los otros $500.000 millones provendrán de aportes del sector empresarial.

La propuesta cobró fuerza después de la visita del mandatario a Quibdó junto a un grupo de empresarios, con el propósito de definir acciones que respondan a las necesidades más urgentes del departamento y sienten las bases para una recuperación sostenible.

“El presidente nos ha pedido convertir esta emergencia en una oportunidad para transformar al Chocó. El apoyo de los empresarios demuestra la confianza que está generando el nuevo Gobierno, encabezado por el Tigre Abelardo de la Espriella. Vamos a trabajar juntos para que esa confianza se convierta en estudios, obras y mejores oportunidades para la gente”, afirmó la ministra de Transporte, Elsa Noguera.

Elsa Noguera, ministra de Transporte. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

Cinco corredores estratégicos y un aeropuerto prioritario

Uno de los ejes principales del plan es el fortalecimiento de la conectividad. Para ello, se intervendrán cinco corredores viales considerados clave para mejorar la movilidad interna del departamento y facilitar la conexión entre sus diferentes subregiones.

La estrategia también incluye el mejoramiento del lado aire del aeropuerto José Celestino Mutis, en Bahía Solano, una obra que busca fortalecer la operación aérea de este municipio.

Durante esta semana, el Ministerio de Transporte, la Gobernación del Chocó y la Cámara Colombiana de la Infraestructura definieron una hoja de ruta para contratar los estudios y diseños pendientes de varias obras, al tiempo que acelerarán los proyectos que Invías ya ejecuta en el departamento.

Entre las prioridades figura el corredor Quibdó–Ánimas–Nóvita. Allí se agilizarán las obras entre Quibdó y Ánimas y se buscará financiación privada para diseñar una solución definitiva en el tramo más afectado por el sismo.

Abelardo De La Espriella y Nubia Córdoba. Foto: Gobernación de Córdoba

También avanzarán los estudios de las vías San José del Palmar–El Cairo e Istmina–Puerto Meluk, mientras que la conexión hacia Darién y Urabá se impulsará mediante Obras por Impuestos, acompañada de la pavimentación de nuevos tramos.

En paralelo, las autoridades prevén acelerar la culminación de las obras en el lado aire del aeropuerto de Bahía Solano, con el objetivo de fortalecer el turismo y mejorar la conectividad aérea del departamento.

Según el Gobierno, estas inversiones buscan facilitar el acceso a comunidades que durante años han enfrentado dificultades de movilidad, dinamizar la economía local y mejorar el transporte de personas y mercancías en una de las regiones con mayores desafíos de infraestructura del país.