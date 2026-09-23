Luego de tres citaciones, el congresista Óscar Benavides, del movimiento Libres, finalmente fue a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para declarar en el proceso que avanza en su contra por las supuestas donaciones para los afectados por el terremoto en Chocó que habría promovido hacer a cuentas personales.

El representante a la Cámara por la circunscripción afro llegó a las 9:00 a. m. a la Sala de Instrucción, en el norte de Bogotá, para cumplir con la citación a declarar que le hizo el magistrado Francisco Farfán, presidente de esa sección, quien lleva la investigación.

Después de más de tres horas en la diligencia, el congresista de Libres salió a contar cómo le fue y qué dijo durante su declaración libre; de paso, le explicó al país ese capítulo, que hoy lo tiene con una indagación preliminar en la Corte Suprema.

A su salida de la Sala de Instrucción, Benavides manifestó: “Aquí no se ha hablado de ninguna irregularidad. La prensa filtró mentiras donde argumentaban que yo había recibido a mi cuenta bancaria recursos, lo cual ha sido claro: a mi cuenta bancaria no entró ningún peso. Todo se hizo a través de la Fundación BNL2”.

Congresista Óscar Benavides aplaza por segunda vez su declaración ante la Corte Suprema de Justicia

El congresista terminó con un proceso en la Corte Suprema luego de que Daniel David Martínez, egresado de derecho, interpusiera una denuncia para que la justicia hiciera una trazabilidad jurídica, bancaria, contable y material de la colecta abierta al público que hizo el legislador junto a Laura Camila Vargas, integrante de su UTL.

“Estoy tranquilo porque creo que en Colombia eso deberíamos hacer los ciudadanos, hacer uso de nuestro deber que la Constitución nos otorga a la solidaridad social. Espero que junto a mis abogados podamos demostrar que este es un episodio que han utilizado para dañar mi imagen”, manifestó Benavides.

El representante informó que, gracias a esas donaciones, se van a construir 12 viviendas en Chocó para los afectados por el terremoto. Mientras tanto, la Corte Suprema de Justicia analiza su declaración, con el objetivo de definir cómo avanzará el proceso contra el integrante del movimiento Libres.