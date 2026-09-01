Un nuevo pulso político se vivió en el Capitolio Nacional en medio de la elección del presidente de la Comisión Afrocolombiana, en la que fue elegido el representante Estefanel Gutiérrez, de Cambio Radical, con 29 votos.

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SEMANA conoció lo que hubo detrás de la discusión. La comisión había citado a sus 49 miembros en la mañana de este martes, 1 de septiembre, para elegir a su presidente durante el primer año. Por un lado, se había postulado a Gutiérrez y, por el otro, estaba el representante Óscar Benavides, representante de las negritudes cercano al petrismo, que en el arranque del Congreso ha despertado bastante polémica, especialmente tras presuntamente recaudar dinero a través de particulares para el terremoto del pasado 10 de agosto, hechos por los que ya está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia.

La semana pasada ya se había convocado a la comisión para la elección del presidente y los acuerdos para los próximos años, pero se terminó aplazando la discusión porque, cuando se iba a votar, los congresistas cercanos a la izquierda se salieron del recinto para romper el quorum y lograr que Gutiérrez no resultara elegido.

El pulso se volvió a vivir esta semana. Gutiérrez sabía que tenía el respaldo de los 29 congresistas, es decir, que le ganaba a Benavides esa elección. Contaba con el apoyo del partido ASI, las curules de paz (Citrep), Salvación Nacional, Cambio Radical, entre otros que hacen parte de la coalición del Gobierno.

En medio de esa puja se empezó a sortear la idea de que Benavides fuera el presidente de esa comisión para el segundo año, sin embargo, por los roces que ha generado el congresista por sus polémicas y su actitud confrontativa, varios parlamentarios pidieron que no llegara a tener esa dignidad.

Finalmente, la votación salió favorable para Gutiérrez y Benavides se quedó sin esa elección ni para el primer ni para el segundo año, lo que generó que reclamara en tono airado a los demás miembros diciendo que él era el representante de las negritudes.

Estefanel Gutiérrez fue elegido presidente de la Comisión Afro del Congreso. Foto: Paula López

Ante ese hecho, Gutiérrez también intervino, subió el tono, lo enfrentó y le dijo: “Yo soy más negro que tú”, como quedó registrado en el video que subió el propio congresista de Cambio Radical.

Tras la elección, Gutiérrez aclaró que quiere dejar de lado esas discusiones y enfocarse en ayudar a las comunidades afrodescendientes del país que esperan respuestas del Congreso.

“Las diferencias ideológicas y políticas las tramitamos en las comisiones constitucionales permanentes. En esta comisión los invito a dedicarnos a causas comunes, a metas que todos podamos apoyar”, pidió el congresista tras su elección.

Gutiérrez dijo que se deben enfocar en ayudar a las comunidades, especialmente desde el territorio, más allá de legislar desde Bogotá.