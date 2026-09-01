Política

Proyecto de ley propone sancionar a quienes utilicen capuchas en medio de actos vandálicos y manifestaciones públicas

Se busca que quienes atenten contra los bienes privados y del Estado y oculten su identidad puedan tener fuertes sanciones.

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Redacción Semana
1 de septiembre de 2026 a las 10:26 a. m.
El representante Jaime Arizabaleta radicó la iniciativa.
El representante Jaime Arizabaleta radicó la iniciativa. Foto: SEMANA / API

El representante a la Cámara Jaime Arizabaleta, del Centro Democrático, junto a otros congresistas, radicó un proyecto de ley que dará mucho de qué hablar. Se trata de una iniciativa que busca sancionar a los manifestantes que utilicen capuchas, ocultando su identidad, y estén inmersos en actos vandálicos.

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La iniciativa propone que en el Código Penal quede consignado que un quien “cometa acto vandálico aprovechándose del ocultamiento de su identidad, con ocasión de una manifestación pública, reunión, movilización o concentración pública, o aprovechando su desarrollo incurrirá en pena de prisión de cincuenta y cuatro meses (54) a noventa y seis (96) meses y multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

Y que la pena aumentará dos terceras partes si en medio de la conducta se utilizan artefactos o elementos peligrosos de fabricación artesanal, explosivos, sustancias corrosivas o cualquier otro medio para causar algún daño sobre las personas o los bienes públicos y privados.

Asimismo, el que por medios ilícitos incite, dirija, constriña o proporcione los medios para obstaculizar de manera temporal o permanente las vías de infraestructura o de transporte que afecte con la humanidad, la salud pública o la seguridad alimentaria, incurriría en una pena de prisión entre 54 a 96 meses y una multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la pérdida de inhabilidad de derechos y de funciones públicas por el mismo término de la pena de prisión.

En desarrollo...