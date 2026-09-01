El representante a la Cámara Jaime Arizabaleta, del Centro Democrático, junto a otros congresistas, radicó un proyecto de ley que dará mucho de qué hablar. Se trata de una iniciativa que busca sancionar a los manifestantes que utilicen capuchas, ocultando su identidad, y estén inmersos en actos vandálicos.
La iniciativa propone que en el Código Penal quede consignado que un quien “cometa acto vandálico aprovechándose del ocultamiento de su identidad, con ocasión de una manifestación pública, reunión, movilización o concentración pública, o aprovechando su desarrollo incurrirá en pena de prisión de cincuenta y cuatro meses (54) a noventa y seis (96) meses y multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
Y que la pena aumentará dos terceras partes si en medio de la conducta se utilizan artefactos o elementos peligrosos de fabricación artesanal, explosivos, sustancias corrosivas o cualquier otro medio para causar algún daño sobre las personas o los bienes públicos y privados.
Asimismo, el que por medios ilícitos incite, dirija, constriña o proporcione los medios para obstaculizar de manera temporal o permanente las vías de infraestructura o de transporte que afecte con la humanidad, la salud pública o la seguridad alimentaria, incurriría en una pena de prisión entre 54 a 96 meses y una multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la pérdida de inhabilidad de derechos y de funciones públicas por el mismo término de la pena de prisión.
En desarrollo...