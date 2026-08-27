Federico Gutiérrez envió mensaje a los manifestantes tras protestas en la Universidad de Antioquia

La jornada de protestas registrada en la tarde de este jueves, 27 de agosto, en las afueras de la Universidad de Antioquia escaló a enfrentamientos que alteraron la movilidad y la seguridad en el norte de Medellín.

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Dicha manifestación derivó en alteraciones del orden público tras la incursión de individuos encapuchados, lo que obligó al despliegue de las unidades antidisturbios.

Estudiantes del claustro universitario señalaron que un grupo de manifestantes con los rostros cubiertos (encapuchados) habría iniciado los actos de violencia en la vía pública.

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Despliegue de la fuerza pública

Ante el bloqueo de corredores viales y los ademanes de confrontación, la Policía Metropolitana ordenó el ingreso de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) para dispersar las concentraciones.

El arribo del grupo especializado estuvo acompañado por tanquetas de agua y la utilización de gases lacrimógenos para despejar los ejes viales aledaños al campus.

Imágenes del enfrentamiento entre el UNDMO y los manifestantes. Foto: API

Los choques entre manifestantes y los uniformados generaron momentos de zozobra entre los transeúntes y reactivaron el debate sobre los protocolos de intervención en la protesta social.

Durante los enfrentamientos, el servicio de transporte público en la zona debió suspenderse temporalmente. Las autoridades de tránsito recomendaron vías alternas mientras los equipos de control lograban contener los focos de disturbio en el sector.

Pronunciamiento oficial del alcalde Federico Gutiérrez

Frente a la escalada de violencia en las inmediaciones del centro educativo, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, emitió un pronunciamiento a través de sus canales oficiales para fijar la postura de la administración distrital.

El mandatario acompañó su mensaje con registros audiovisuales que evidenciaron los desmanes ocurridos en la capital antioqueña.

En Medellín garantizamos la protesta pacífica, pero no toleraremos la violencia ni las vías de hecho. Respaldamos con firmeza a nuestra @PoliciaMetropolitana para intervenir y restablecer el orden. En nuestra ciudad se respeta la autoridad. pic.twitter.com/AJcEdzMe5c — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) August 27, 2026

El alcalde fue enfático al respaldar el operativo institucional para despejar las vías. Gutiérrez afirmó: “En Medellín garantizamos la protesta pacífica, pero no toleraremos la violencia ni las vías de hecho. Respaldamos con firmeza a nuestra Policía Metropolitana para intervenir y restablecer el orden. En nuestra ciudad se respeta la autoridad”.

Balance de los operativos y restablecimiento del orden

La intervención del cuerpo antidisturbios permitió controlar gradualmente la situación operacional y habilitar el paso vehicular en las avenidas adyacentes a la Universidad de Antioquia.

Los equipos de la administración municipal iniciaron las labores de limpieza para retirar los objetos contundentes que fueron arrojados a la vía pública.

Imágenes del enfrentamiento entre el UNDMO y los manifestantes. Foto: API

La Policía Metropolitana mantiene el monitoreo mediante cámaras de seguridad para identificar a los responsables de iniciar los desmanes.

Las autoridades distritales reiteraron que continuarán haciendo presencia en los puntos estratégicos de la ciudad para prevenir nuevos bloqueos y proteger la infraestructura pública.