Una manifestación que se moviliza este jueves 27 de agosto por el norte de Bogotá ya está generando afectaciones en la movilidad y en la operación de algunas rutas de TransMilenio, según el reporte oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad.

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La movilización avanza hacia el sur

De acuerdo con el reporte publicado por el distrito, a las 7:31 de la mañana se activó una manifestación en la carrera 13 con calle 65, desde donde comenzó un desplazamiento en sentido norte-sur.

La situación generó afectación en la movilidad del sector.

Como alternativa para los conductores que circulan por esa zona, las autoridades recomendaron tomar la carrera Séptima.

La información oficial disponible no identifica, hasta ese momento, quiénes conforman la manifestación ni cuál es el motivo de la movilización.

[07:30 a.m.] #Atención



⚠️Continúa el desplazamiento de la manifestación sobre la carrera 10 con 13, sentido norte - sur y genera afectación en la movilidad.



👮‍♂️Grupo Guía y Agentes Civiles #GestiónDelTráfico



↗️Ruta alterna:

✅Carrera7 https://t.co/k4bWLmqHuC pic.twitter.com/gQEsCdT2zm — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) August 27, 2026

También hay afectaciones enTransMilenio

El desplazamiento de los manifestantes tiene consecuencias sobre otros corredores de la ciudad.

A las 7:27 de la mañana, la Secretaría de Movilidad reportó afectaciones en la troncal de la carrera Décima debido a una manifestación ajena a la operación de TransMilenio.

En ese momento, los servicios troncales se detenían en la estación San Victorino, en sentido sur-norte, y en Las Nieves, en sentido norte-sur.

Además, en la calle 60 con carrera 13, los servicios zonales tuvieron que activar desvíos sobre el corredor de la carrera Décima con calle 58 debido a la presencia de manifestantes.

Por ahora, se sugiere tomar la carrera 7 como ruta alterna, mientras se mantienen las manifestaciones.

Se sugiere tomar la Carrera Séptima como vía alterna Foto: Foto: X @ELTIEMPO

Esto significa que la afectación no se limita al punto donde comenzó la movilización, sino que puede extenderse a otros corredores a medida que el grupo continúa avanzando.

La Secretaría Distrital de Movilidad mantiene el seguimiento de la movilización y actualiza el estado de las vías a través de sus reportes de tráfico.

El distrito señaló que la información publicada sobre la situación de este jueves proviene de los reportes de la Secretaría de Movilidad y TransMilenio.

Las autoridades mantienen el seguimiento de la movilización mientras esta continúa avanzando hacia el sur de la ciudad.