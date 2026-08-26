Video | Así fue el violento asalto a guardas de un carro de valores en Bogotá: los desarmaron en segundos

Un nuevo hecho de inseguridad registrado a plena luz del día encendió las alarmas en Bogotá. Esta vez, las víctimas fueron guardas de una empresa de transporte de valores que fueron abordados por varios delincuentes armados mientras realizaban sus labores en el sector de Perdomo, en la localidad de Ciudad Bolívar.

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El asalto ocurrió hacia el mediodía del martes 25 de agosto y buena parte de lo sucedido quedó registrado por una cámara de seguridad ubicada en la zona. Las imágenes permiten dimensionar la rapidez con la que actuaron los responsables, quienes necesitaron apenas unos segundos para sorprender a los trabajadores y tomar el control de la situación.

En el video se observa a los guardas dentro de un establecimiento cuando aparecen los asaltantes. Los delincuentes, que llevaban puestos tapabocas para dificultar su identificación, se acercan rápidamente y utilizan armas de fuego para intimidarlos; obligan a los trabajadores a permanecer en el suelo, sin que estos tengan mayor posibilidad de reaccionar.

La situación se desarrolla en cuestión de segundos. Los hombres reducen a los integrantes del esquema de seguridad y consiguen despojarlos de sus armas de dotación y de dinero, elementos que ahora también buscan recuperar las autoridades.

Delincuentes escaparon tras cometer el asalto

Después de apoderarse de los elementos, los responsables emprendieron la huida. La grabación de seguridad captó parte de sus movimientos posteriores al atraco, material que podría convertirse en una pieza importante para establecer quiénes participaron y cuál fue la ruta que utilizaron para abandonar el sector.

La rapidez del ataque es uno de los aspectos que más llama la atención del caso. La manera en la que los delincuentes llegaron hasta los guardas y los redujeron es materia de investigación, mientras las autoridades intentan determinar si los responsables realizaron algún tipo de seguimiento previo a los trabajadores o conocían sus movimientos.

#BogotáInsegura 🚨



Una cámara de seguridad registró el momento en que varios hombres armados asaltaron a los custodios de un vehículo de valores en el barrio Perdomo, localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.



El hecho ocurrió al mediodía del martes 25 de agosto de 2026,… pic.twitter.com/q8mWnViXg5 — Luis Fernando Quijano Moreno 🇨🇴 🕊️ (@FdoQuijano) August 26, 2026

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Además de revisar el video que se conoció públicamente, los investigadores buscan recopilar otras grabaciones de cámaras de seguridad ubicadas en calles y establecimientos cercanos. Con ese material esperan reconstruir los minutos previos y posteriores al asalto y obtener pistas que permitan individualizar a los involucrados.

También serán claves los testimonios de las víctimas y de posibles testigos que se encontraban en el sector cuando ocurrió el hecho.