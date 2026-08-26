Cauca y Antioquia, entre los más golpeados: así está el mapa de asesinatos de líderes sociales y masacres en Colombia

Los hechos violentos en contra de los líderes sociales en Colombia no han cesado. De acuerdo con la información en poder de la Defensoría del Pueblo, entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2026 fueron asesinadas 90 personas que ejercían labores de liderazgo social en las diferentes regiones, lo que prende las alarmas de las autoridades.

Doce periodistas asesinados desde 2020 en Colombia: Defensoría prende las alarmas por violencia contra la prensa

Entre los meses con mayor número de crímenes se encuentra abril con 18 casos. Le siguieron mayo, con 14; enero y junio, con 13 casos cada uno; febrero, con 12; julio, con 11, y marzo, con nueve.

“La consolidación de la paz es un mandato constitucional y una condición indispensable para garantizar los derechos humanos en Colombia. Entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2026 fueron asesinadas 19 lideresas y 71 líderes sociales que trabajaban por sus comunidades y sus territorios, especialmente en regiones históricamente afectadas por la violencia. En ese mismo periodo, cinco firmantes del Acuerdo de Paz fueron asesinados y se registraron 77 masacres, que dejaron 300 personas muertas”, detallaron.

En unas gráficas entregadas por la entidad, muestra que en el suroccidente de Colombia es donde se encuentra una de las zonas más complicadas. El departamento del Cauca es el primero con 21 asesinatos y le sigue el departamento de Antioquia con 11, y Valle del Cauca con nueve homicidios.

Por su parte, Norte de Santander tiene ocho hechos violentos, mientras que Arauca cuenta con seis. Asimismo, figuran hechos en departamentos como Nariño, Chocó, La Guajira, Magdalena, Caquetá, Córdoba, Santander, Atlántico, Cesar, Cundinamarca, Putumayo, Tolima y Vichada, entre otros.

Para la Defensoría del Pueblo es preocupante el tema de las cifras de las masacres que ocurren en los diversos departamentos. Entre enero y julio se contabilizaron 77 masacres que dejaron 300 víctimas. Marzo fue el mes con mayor número de episodios, con 14; enero y abril tuvieron 13 cada uno; mayo registró diez, mientras febrero, junio y julio contabilizaron nueve casos cada uno.

No cesan los homicidios en las regiones de Colombia. Foto: Cortesía Policía Nacional

En la clasificación por departamentos, el Cauca volvió a tener el primer lugar con 13 masacres, mientras Antioquia registró 11. Norte de Santander contabilizó ocho y Atlántico, siete. Y es que los firmantes de paz también han sido blanco de homicidios. En los siete primeros meses de 2026 reportaron cinco casos: tres ocurrieron en febrero, uno en marzo y otro en abril. Dos de estos asesinatos fueron registrados en Caquetá, mientras Cauca, Huila y Putumayo reportaron uno cada uno.

La preocupante radiografía que recibe el Gobierno de Abelardo De La Espriella sobre violencia y derechos humanos en Colombia: esto dice la Defensoría

Además, la Defensoría indicó que desde enero de 2016 hasta el 31 de julio de 2026 tienen registro de 1.755 asesinatos de líderes, lideresas y personas defensoras de derechos humanos, una cifra que dimensiona la persistencia de la violencia contra quienes ejercen liderazgos sociales.