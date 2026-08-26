Exfiscal Lucy Laborde, quien llevaba los dos procesos contra Nicolás Petro Burgos, se quedó sin esquema de seguridad

Fuentes cercanas le confirmaron a SEMANA que la exfiscal Lucy Laborde se quedó sin esquema de seguridad y protección.

Laborde llevaba los dos procesos penales contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del expresidente Gustavo Petro.

En la resolución conocida por SEMANA, la Fiscalía General le confirmó a la exfiscal Laborde que no existía una “situación de riesgo” para que continuara con el respectivo esquema.

En el documento se reseña que, en cumplimiento de la ley de protección, no es responsabilidad de la Fiscalía brindarle un esquema de seguridad a la exfiscal Lucy Laborde, quien salió del ente investigador el 16 de julio.

Lucy Laborde denunció a la fiscal Luz Adriana Camargo: filtraciones, injerencia y el caso Fucoso contra Nicolás Petro

En este sentido, se indica que es exfuncionaria y no se pueden destinar recursos para su protección. La evaluación de su situación de riesgo recae en la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Recientemente, en una entrevista exclusiva, la exfiscal le reveló a SEMANA las supuestas presiones que recibió para favorecer en un proceso penal a Nicolás Petro Burgos.

En una reunión celebrada en septiembre de 2024 en el búnker de la Fiscalía General, en el occidente de Bogotá, Laborde habría recibido instrucciones para que le retirara el cargo de lavado de activos a Nicolás Petro Burgos.

Dejando únicamente el de enriquecimiento ilícito de servidor público.

Nicolás Petro se apropió de 111 millones de pesos por su “actuar criminal” en el desvío de contratos

Esta acción modificaría directamente el escrito de acusación presentado hace dos años en contra del exdiputado por el Atlántico.

Igualmente, cambiaría considerablemente el monto de la condena de ser hallado culpable.

El retiro del cargo de lavado de activos beneficiaba directamente a Petro Burgos para que no fuera adicionado a la lista Ofac, popularmente conocida como lista Clinton.

Denuncia contra la Fiscal General

En las últimas horas, la exfiscal Laberde radicó una denuncia ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que se investigue a la fiscal general, Luz Adriana Camargo.

#Nación | Nicolás Petro se apropió de 111 millones de pesos por su “actuar criminal” en el desvío de contratos. https://t.co/EqaSPNsopt — Revista Semana (@RevistaSemana) November 10, 2025

En la acción judicial se alertan filtraciones de información reservada, injerencia de la Presidencia de la República y hasta presiones frente al otro proceso contra Petro Burgos por el caso de la fundación Fucoso.

“En la reunión se mencionó que estaría pendiente por imputar a Nicolás Petro Burgos por los delitos correspondientes a la contratación con la fundación Fucoso, la señora Fiscal General manifestó a la Dra. Aura Liliana Trujillo que investigara esos hechos a fin de establecer si por medio de esa fundación (Fucoso) se habrían ingresado los $ 15.000 millones que se mencionaban habrían ingresado a la campaña presidencial de 2022”, señala la denuncia.

Igualmente, le pide a la Comisión de Acusación que compulse copias ante la autoridad competente para que investigue a Aura Liliana Trujillo, fiscal delegada para las Finanzas Criminales, y al abogado Alejandro Carranza, apoderado de Petro Burgos en los dos procesos penales.