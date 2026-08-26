Este perfil en redes sociales amenazó de muerte al presidente Abelardo De La Espriella. Fija fecha y hora

Una cuenta de X lanzó una amenaza de muerte con fecha y hora contra el presidente Abelardo De La Espriella. Se trata de @gNaro_03, un perfil de X que critica de manera constante al Gobierno, pero que va más allá en su oposición.

“Abelardo morirá el 9 de noviembre de 2026 a las 5:35 p. m.”, dice la cuenta.

Según el perfil de X, la cuenta es escrita desde la “Megacarcel del Caribe”, por un estudiante de derecho “triplepapito”.

“Siempre te odiaré Abelardo De La Espriella y a todos los que votaron por ti. Siempre te haré oposición”,dice en el trino que tiene fijado.

Gnaro comenta la publicación en la que habla de la muerte del presidente con burlas. “Ya hay uno dizque arrobando al cai virtual ayuda JAJAJ”, dice.

El tuitero admira al ex presidente Gustavo Petro. “Un hada ha perdido sus alas. Petro tuitero siempre serás recordado”, dice.

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