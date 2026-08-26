Disidencias atacan estación de la Policía en El Tambo, Cauca: lanzan explosivos desde drones

Los hechos terroristas no cesan por parte de los grupos armados ilegales en las diferentes regiones de Colombia. La mañana de este miércoles 26 de agosto, las disidencias de las Farc atacan a la estación de la Policía Nacional en El Tambo, Cauca, con drones cargados de explosivos.

Los uniformados requieren apoyo de las demás instituciones armadas para poder contener estos hechos terroristas. En varios videos conocidos por SEMANA se logra ver la magnitud de los hechos que se están presentando en esta zona del país.

Los usuarios en redes sociales han escrito: “Se reporta a esta hora un ataque con drones contra la Estación de Policía de El Tambo, Cauca. Habitantes de la zona informan que se han escuchado más de 15 explosiones”.

La situación de orden público en esta zona del Cauca sigue siendo muy compleja pese a las operaciones que viene adelantando la Fuerza Pública contra los grupos armados ilegales que siguen sembrando el terror entre las comunidades.

Se espera que en las próximas horas, las autoridades puedan entregar un balance de este ataque terrorista que hoy sufre la Policía Nacional en el departamento del Cauca.

Por medio de su cuenta en X, el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, dio a conocer que se van a detener las acciones de las Fuerzas Militares y de la Policía en contra de los que integran grupos al margen de la ley.

“La ofensiva contra el crimen no se detiene. Solo en las últimas 24 horas, nuestra Fuerza Pública logró 51 capturas, incautó 14 armas de fuego y 317 municiones, destruyó 7 laboratorios para el procesamiento de pasta base de coca y golpeó estructuras de minería ilegal”, dijo.

Asimismo, agregó: “Desde el 7 de agosto llevamos 8.424 capturas, hemos afectado a 21 cabecillas e incautado 31.174 kilos de estupefacientes, incluidos 13.669 kilos de cocaína. Los criminales deben entenderlo: los vamos a perseguir sin descanso, vamos a destruir sus economías ilícitas y a recuperar el control de cada territorio de Colombia”.