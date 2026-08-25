El gas natural regresará a estos barrios de Cali: Gases de Occidente ya tiene fechas

Gases de Occidente (GdO) anunció este martes 25 de agosto que se prepara para iniciar el restablecimiento seguro y gradual del servicio de gas natural en los barrios Capri, Alameda y El Refugio, en Cali.

La empresa entregó las fechas previstas para las labores y pidió a los usuarios facilitar el ingreso de los técnicos a los predios.

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Estas son las fechas para cada barrio

De acuerdo con el comunicado de GdO, en el barrio Capri las labores se desarrollarán los días 26 y 27 de agosto de 2026, específicamente en el sector comprendido entre las carreras 70 y 73 y las calles 10A y 10 Bis.

En Alameda, las actividades están programadas para los días 26 y 27 de agosto, en el área ubicada entre las carreras 23C y 24 y las calles 9B y 9.

Por su parte, en El Refugio, el proceso se llevará a cabo los días 27 y 28 de agosto, entre las carreras 66 y 67 y las calles 3C y 4.

GdO, empresa de Gases de Occidente, señaló que estas labores hacen parte del proceso para recuperar de manera segura la prestación del servicio.

La compañía ya ha informado que trabaja en el restablecimiento del gas natural en zonas afectadas del suroccidente del país.

GdO anuncia importante operativo para restablecer el gas en tres barrios de Cali Foto: Photocreo Bednarek - stock.adobe

¿Qué deben hacer los usuarios?

La empresa explicó que el proceso comenzará con inspecciones preventivas en la parte externa de los inmuebles, además de una validación técnica y la desconexión del servicio en los predios vecinos que resulten afectados.

Estas acciones permitirán posteriormente habilitar el servicio en las viviendas de los sectores incluidos en esta etapa.

Uno de los puntos que GdO considera fundamentales es que cada predio será revisado de manera individual.

Por esa razón, la empresa pidió que durante las jornadas se encuentre presente el propietario o arrendatario del inmueble, siempre que sea mayor de edad.

En caso de que el usuario no pueda estar presente durante las labores programadas, GdO indicó que el servicio será suspendido preventivamente.

En ese escenario, el usuario deberá comunicarse con los canales de atención de la compañía para programar la visita correspondiente.

La empresa informó como líneas de contacto el número 602 4187333 y el WhatsApp 3156658536.

GdO también recordó que, debido a las afectaciones registradas en las ciudades donde presta el servicio en el Valle y Norte del Cauca, el restablecimiento del gas natural se realizará de manera gradual y por sectores.

Por ello, la compañía recomendó a los usuarios permanecer atentos exclusivamente a la información oficial que sea emitida por Gases de Occidente.