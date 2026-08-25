Tras el terremoto, Colombia enfrenta otra emergencia: hay 16 incendios forestales activos en el país

Los incendios forestales que afectan al país no dan tregua y continúan generando graves afectaciones en diferentes zonas del territorio nacional. Uno de los departamentos más afectados es Tolima, que hasta el momento registra diez conflagraciones activas, situación que ha generado preocupación entre las autoridades y las comunidades ubicadas cerca de los puntos donde avanzan las llamas.

Galería: fuertes imágenes muestran el grave panorama que dejan los incendios en Tolima

Según el reporte entregado por las autoridades, los incendios se concentran en Suárez, sector Cerro Las Mercedes; San Luis, en la Escuela Nacional de Entrenamiento Policial (Cenop) y las veredas Jaguaflor y Santa Isabel; Armero, en la vereda Maracaibo; Coello, en Potrerillo, Chaguala Afuera y Chaguala Adentro; Guamo, en el Cerro del Indio y la vereda Las Mercedes; Ambalema, en las veredas Río Recio y Por La Tau Tau; Ataco, en la vereda La Betania, y Coyaima, en la vereda Buena Vista.

Uno de los puntos que más preocupación ha generado es la comunidad de Chagualá, en el municipio de Coello, donde las llamas alcanzaron varias viviendas. La emergencia obligó a los habitantes de la zona a evacuar de manera repentina para ponerse a salvo ante el avance del fuego.

La situación fue grabada en varios videos y fotos que empezaron a compartirse en redes sociales. En las imágenes se puede ver cómo las llamas se acercan y afectan algunas estructuras, mientras los habitantes dejan la zona por el peligro de que el incendio siga avanzando.

Incendio en Chagualá, Coello, Tolima Foto: Capturas tomadas de X / API

La situación no se limita al Tolima. Cinco departamentos permanecen bajo seguimiento por la presencia de incendios forestales, con un total de 16 conflagraciones activas. Además, tres emergencias han sido controladas, mientras que 19 continúan bajo monitoreo de las autoridades.

En Cundinamarca se reportan dos incendios: uno en Viotá, en la vereda La Florencia, y otro en La Vega, que afecta las veredas y sectores de La Bulucaima, Villa Luisa, La Florida, El Cural, Ucrania y Petaguero.

Por su parte, Boyacá y Valle del Cauca registran una conflagración activa cada uno. En el primero, la emergencia se presenta en Gachantivá, sector Arca Verde, mientras que en el segundo se concentra en El Cerrito, en el corregimiento de Tenerife y las veredas Los Andes y El Placer.

Presidente Abelardo De La Espriella alertó que actuará “con toda la contundencia” si los incendios fueron provocados

Nariño también enfrenta varios focos, con cuatro incendios localizados en La Florida, vereda Divino Rostro; Linares, vereda Parapetos; Ancuya, veredas El Limonar y El Rosario, y El Tambo, vereda La Ovejera.

Ante este panorama, diferentes organismos de socorro y entidades de atención de emergencias mantienen desplegados equipos terrestres y aéreos para combatir las llamas. Las autoridades continúan realizando seguimiento a cada uno de los puntos con el objetivo de contener los incendios, proteger a las comunidades y evitar que el fuego provoque nuevas afectaciones.