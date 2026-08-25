El terremoto sigue dejando daños: este es el nuevo balance de la emergencia en Colombia al 25 de agosto

Ya han pasado más de dos semanas desde el terremoto del lunes 10 de agosto, un hecho que provocó una grave emergencia humanitaria en Colombia y dejó afectaciones en varios territorios, entre ellos Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero. Al 25 de agosto, las autoridades continúan actualizando el balance de los daños ocasionados por el movimiento telúrico en el ámbito nacional.

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El panorama dejado por el fuerte sismo continúa siendo preocupante. Hasta el momento de este reporte, se registran 16 departamentos afectados, en los que ciudades de gran importancia para el país, como Cali, Quibdó, Pereira y Manizales, sufrieron diferentes niveles de daños. Asimismo, 494 municipios han reportado afectaciones relacionadas con la emergencia.

Dentro de este escenario, 361.707 personas y 187.751 familias han resultado afectadas, principalmente por daños o pérdida de sus viviendas y lugares de residencia. De acuerdo con el balance entregado por los diferentes territorios, hasta la fecha se contabilizan 331 personas fallecidas, 4.439 heridas, 240 desaparecidas y 364 rescatadas.

En cuanto a las edificaciones, de acuerdo con el reporte, 178.515 viviendas presentan algún tipo de avería, mientras que 31.613 quedaron destruidas. A esto se suma la afectación de 5.884 edificaciones, de las cuales 603 colapsaron.

Las autoridades entregaron nuevas cifras sobre las consecuencias del fuerte terremoto en Colombia. Foto: AFP

La infraestructura destinada a prestar diferentes servicios a la población tampoco quedó al margen de la emergencia. En total, 378 centros de salud presentan afectaciones, al igual que 4.334 centros comunitarios, 440 vías, cinco aeropuertos, 118 acueductos, 74 puentes vehiculares y 16 puentes peatonales.

Los establecimientos educativos hacen parte del balance. Hasta el momento, 3.758 instituciones presentan algún tipo de daño en sus estructuras, una situación que ha dificultado la continuidad de las actividades académicas en algunas zonas, debido a las condiciones de seguridad de los espacios.

Los animales también han sufrido las consecuencias del terremoto. Según el reporte conocido hasta este 25 de agosto, 2.146 animales resultaron afectados y otros 2.942 fueron rescatados durante las labores adelantadas después del sismo.

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Estas cifras permiten dimensionar el impacto que dejó el terremoto en diferentes regiones del país y sirven como referencia para determinar las necesidades de las comunidades afectadas. A partir de este diagnóstico, las autoridades continúan implementando acciones de atención, recuperación y asistencia humanitaria.

El balance podría continuar modificándose durante los próximos días, a medida que avanzan las labores de verificación en los municipios afectados y se consolidan nuevos reportes. Mientras tanto, las entidades encargadas de la respuesta a la emergencia mantienen activos sus planes de atención para responder a las necesidades de las personas que continúan enfrentando las consecuencias del terremoto.