Sandra Barrios, exesposa de Jessi Uribe, preocupó por mensaje en el que habría destapado nueva traición amorosa: “Golpe más bajo”

Jessi Uribe logró consolidarse como una de las figuras más reconocidas de la música popular colombiana, no solo por el crecimiento que ha tenido en su carrera artística, sino también por los episodios de su vida privada que han despertado el interés del público. El cantante santandereano estuvo en el centro de los comentarios tras su separación de Sandra Barrios, madre de sus cuatro hijos, y el posterior inicio de su relación con Paola Jara.

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Con el paso del tiempo, la atención de los usuarios en redes sociales también se dirigió hacia Sandra Barrios. La expareja del intérprete decidió continuar con su vida y dejar atrás una etapa que, según se ha conocido, representó un proceso complejo en el ámbito personal.

Aunque no fue un camino sencillo, Sandra optó por darse una nueva oportunidad en el amor y comenzó a compartir su vida con otra persona. Su nueva relación también llamó la atención de los internautas, especialmente por las muestras de cariño y los gestos que su pareja había tenido con ella en diferentes ocasiones.

Sin embargo, recientemente, la exesposa de Uribe fue foco de reacciones en redes sociales, luego de compartir un inesperado mensaje en su cuenta oficial de Instagram. La mujer dejó a la vista unas palabras particulares, con las que evidenciaría una traición amorosa.

Según se observó, Sandra Barrios subió un mensaje en el que hablaba de los golpes bajos que había recibido de la persona que aseguraba que la cuidaría. Allí aseveró que el dolor fue muy grande, ya que recibió este daño sin compasión.

“Me volví a poner el chaleco antib4l*s porque un día me lo quité para abrazar a alguien y me d1sp*r0 s1n compasión”, escribió al inicio del post.

“No hay golpe más bajo que aquel que viene de quien prometió cuidarte”, agregó en la imagen que subió a sus historias.

No obstante, aunque no dijo directamente si había terminado su compromiso, las miradas de los curiosos se posaron en el hecho de que eliminó las imágenes junto al hombre.