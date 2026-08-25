Carlos Antonio Vélez entregó la lista de 57 jugadores que convocaría a la Selección Colombia

A puertas de iniciar un nuevo proceso mundialista bajo las órdenes de Néstor Lorenzo, el periodista Carlos Antonio Vélez entregó la lista de 35 jugadores que deberían ser considerados para la Selección Colombia.

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Según sus declaraciones, es momento de hacer una renovación en la Tricolor y darle la oportunidad a otros futbolistas que vienen tocando la puerta.

Vélez dividió la lista en dos partes: primero dio los 43 jugadores que por méritos son convocables y luego sumó otros 14 nombres que serían ‘sobrevivientes’ del proceso al Mundial 2026.

Los 57 de Carlos Antonio Vélez

Meritorios convocables

Miguel Monsalve (Mediocampista)

Édier Ocampo (Defensa)

Yáser Asprilla (Mediocampista)

Jhon Jáder Durán (Delantero)

Yoshan Valois (Delantero)

Simón García (Defensa)

Néiser Villarreal (Delantero)

Josen Escobar (Mediocampista)

Jhon Solís (Mediocampista)

Jordan García (Arquero)

Óscar Perea (Delantero)

Hervin Goyes (Defensor)

Jordan Barrera (Mediocampista)

Halam Loboa (Mediocampista)

Alexei Rojas (Arquero)

Joel Canchimbo (Delantero)

Matías Orozco (Mediocampista)

Cristian Orozco (Mediocampista)

Samuel Martínez (Mediocampista)

José Escorcia (Delantero)

Jhon Jáder Durán, delantero de Benfica Foto: Getty Images

Aldair Quintana (Arquero)

Andrey Estupiñán (Delantero)

Alfredo Morelos (Delantero)

Kevin Serna (Delantero)

Julián Millán (Defensa)

Jhohan Romaña (Defensa)

Kevin Mier (Arquero)

Nelson Deossa (Mediocampista)

Kevin Viveros (Delantero)

Jhomier Guerrero (Defensa)

Yerson Mosquera (Defensa)

Juan David Cabal (Defensa)

Jan Angulo (Defensa)

Camilo Durán (Delantero)

Fabián Ángel (Mediocampista)

Daniel Arcila (Mediocampista)

Kevin Cataño (Arquero)

Luis Marquínez (Arquero)

Mateo Castillo (Defensa)

Johan Rojas (Mediocampista)

Sobrevivientes

Jhon Córdoba (Delantero)

Jefferson Lerma (Mediocampista)

Álvaro Montero (Arquero)

Dávinson Sánchez (Defensa)

Daniel Muñoz (Defensa)

Luis Díaz (Delantero)

Willer Ditta (Defensa)

Jhon Janer Lucumí (Defensa)

Luis Javier Suárez (Delantero)

Jhon Arias (Mediocampista)

Richard Ríos (Mediocampista)

Jáminton Campaz (Delantero)

Carlos Andrés Gómez (Delantero)

Gustavo Puerta (Mediocampista)

En la ecuación de Carlos Antonio Vélez ya no entran nombres de referentes como James Rodríguez o habituales titulares como Camilo Vargas. “Esos para mí son los sobrevivientes. Por supuesto que el técnico tiene los suyos y seguramente... Yo no metí ninguno del club de amigos, porque me parece que ya no a lugar”, dijo.

“Nadie me puede prohibir a hacer listas, simplemente doy ideas”, explicó Carlos Antonio.

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¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

Las dudas se empezarán a despejar en el mes de septiembre, cuando Néstor Lorenzo entregue su primera convocatoria oficial después del Mundial 2026.

En la fecha FIFA de septiembre y octubre, la Selección Colombia disputará tres amistosos en total: el 26 de septiembre se verá las caras contra México en Baltimore, luego enfrentará a Paraguay en Harrison (2 de octubre) y su gira por Estados Unidos terminará el 6 de octubre frente a Perú.

Las entradas ya se encuentran disponibles para el público. En la FCF esperan gran afluencia de hinchas a los estadios, tal como sucedió hace un mes atrás en la Copa del Mundo donde la afición colombiana fue protagonista.