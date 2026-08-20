Este jueves, 20 de agosto, se reveló a qué selecciones se enfrentará la Selección Colombia de Mayores luego de lo que fue su participación en el Mundial 2026.

Los rivales serán México, Paraguay y Perú entre el 26 de septiembre y el 6 de octubre.

FCF confirmó los amistosos de Colombia para la fecha Fifa de septiembre y octubre de 2026 Foto: FCF

FCF hace oficiales los tres amistosos

A través de un comunicado difundido en su página web oficial, el máximo ente del balompié colombiano informó al público en general que “la Selección Colombia Masculina de Mayores disputará una serie de partidos internacionales en la próxima ventana de la Fecha FIFA, la cual se llevará a cabo entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre de 2026″.

“La triple fecha estará compuesta por tres enfrentamientos ante las selecciones de: México, Paraguay y Perú“, marcó de los tres rivales de los cuales dos son mundialistas.

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Adicionalmente, le dio a conocer a quienes deseen y tengan la chance de asistir a dichos encuentros la información de la boletería para la compra de la misma. La plataforma destinada para su distribución es Ticketmaster.

Dan anticipo de la convocatoria

A raíz del anuncio oficial de la Federación Colombiana se han conocido las primeras reacciones. Uno que escribió luego de que se conocieran formalmente lo rivales fue Carlos Antonio Vélez.

Este periodista adjuntó los afiches de cada partido para anticipar los nombres que estarían fijos en la convocatoria. “Estos son y con detalles…y miren los jugadores que salen en cada afiche… NO ME DIGA MAS!!!“.

Entre los que se logran referenciar estan Jhon Lucumí, Dávinson Sánchez, Luis Díaz, Gustavo Puerta, Daniel Muñoz, Richard Ríos y James Rodríguez.

Por compromisos publicitarios y temas contractuales, los rivales de la Tricolor habrían pedido que fuesen llevados varios de los nombres que estuvieron en la nómina del pasado Mundial 2026 jugado en Norteamérica.

Ahí es que llega la crítica para Néstor Lorenzo, dado que se esperaría que ante la posibilidad de un llamado a nuevos nombres este tome dicha ruta. Sin embargo, no se cree que el argentino vaya a salirse de su columna vertebral de citados.

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También Carlos Antonio apuntó a que los seleccionados elegidos para enfrentarse a Colombia eran los que sobraban.

“Ahora sí es oficial!. Y no había más rivales... por eso se quedaron en 3. Los otros libres eran USA y Canadá pero alguien sugirió q era mejor no jugar contra ellos por ahora”, recriminó de la decisión.

Falta un anuncio por darse

En este poco más de un mes que resta para el primer partido amistoso de la Selección Colombia en Estados Unidos también deberá definirse el nombre de su nuevo asistente técnico.

José María Bazán, nuevo asistente técnico de Selección Colombia Foto: Getty Images

Un argentino aparece como principal candidato para quedarse con el cargo. Se trata de José María Bazán, quien ha construido gran parte de su trayectoria profesional en el fútbol de Estados Unidos.

La FCF no lo ha presentado formalmente, pero todo apunta a que será este quien supla la baja de Amaranto Perea que decidió tomar las riendas como técnico en propiedad de Independiente Medellín para el semestre 2026-II.