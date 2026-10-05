¿Vio la señal EPC en el tablero? Así puede afectar su carro y qué debe hacer de inmediato

Los testigos del tablero son señales visuales en el panel de instrumentos de un vehículo que se encargan de avisar sobre el estado de los sistemas, advertir fallas mecánicas o indicar qué funciones están activas.

¿Una luz encendida en el tablero? Estos son los testigos que podrían estar alertando de una falla

Algunas de las más reconocibles son el Check Engine, que indica un fallo en el motor; la temperatura del motor, que señala sobrecalentamiento crítico por falta de refrigerante; o el de la batería, que informa que esta se encuentra en mal estado.

Existen otros testigos que son menos reconocibles que los anteriores, uno de ellos con la sigla EPC, que se encuentra al lado de la señal referente al motor en el velocímetro.

Si bien estas iniciales no forman parte de la jerga automovilística, la marca de carros Volkswagen explica que significa “Electronic Power Control”, el cual ayuda a que el motor y otros componentes electrónicos funcionen de forma adecuada, que brinda beneficios como:

Mayor precisión en la aceleración.

Mejor rendimiento del motor.

Reducción de las emisiones contaminantes.

Diagnóstico oportuno de averías.

Si el testigo EPC aparece en el tablero del carro, significa que hay un problema en el sistema eléctrico de control del motor.

Al suceder esto, el vehículo activa un modo de protección para evitar daños mayores. Las razones por las que puede aparecer el testigo EPC son varias, entre ellas:

Uso de combustible contaminado o de bajo octanaje.

Fallas en el sensor del pedal del acelerador.

Suciedad o desgaste en el cuerpo de aceleración.

Problemas en el sistema de encendido.

Conexiones eléctricas dañadas o sueltas.

¿Qué hacer en caso de observar el testigo EPC?

Volkswagen comparte una serie de recomendaciones que los conductores pueden aplicar en casos de aparición del testigo EPC en sus vehículos.

La marca de carros indica que lo ideal es reducir la velocidad y evitar acelerar bruscamente. Se puede continuar la marcha con precaución hasta llegar a una zona segura.

Ante la aparición del testigo EPC, se recomienda conducir con precaución hasta encontrar un lugar seguro para detener el vehículo. Foto: Getty Images

Una vez se haya detenido el auto, se apaga y se vuelve a encender el motor, reseteando el testigo EPC de forma temporal. Si este sigue persistiendo en el carro luego de varios intentos, lo mejor es llevar el carro al concesionario más cercano posible para que mecánicos y especialistas revisen el diagnóstico del vehículo.

No es necesariamente peligroso manejar un carro mientras tiene encendida la señal del EPC. Sin embargo, requiere precaución. Si se quiere evitar mayores inconvenientes, se recomienda evitar forzar el motor y atender el problema lo más pronto posible.