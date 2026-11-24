Los usuarios de TransMilenio que se movilizan por el sur de Bogotá enfrentan afectaciones en sus recorridos debido a manifestaciones que impactan la operación de la troncal Caracas Sur. La empresa informó que tuvo que modificar temporalmente el servicio, implementar retornos para los buses troncales y suspender la atención en cinco estaciones.

De acuerdo con el reporte operativo, los servicios troncales están realizando retornos en la estación calle 40 Sur, como medida para mantener la operación mientras se presentan las manifestaciones en el sector.

Además, fue suspendido temporalmente el servicio en las estaciones Socorro, Consuelo, Molinos, Danubio y Portal Usme. Esto significa que los pasajeros que utilizan habitualmente estos puntos deberán contemplar cambios en sus desplazamientos y buscar alternativas mientras se restablece la operación.

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Las afectaciones también alcanzan al componente zonal del sistema. Según TransMilenio, se iniciaron desvíos para los buses de este servicio en el sector, por lo que algunos recorridos pueden presentar modificaciones frente a sus trayectos habituales.

La empresa atribuyó las novedades a manifestaciones ajenas a la operación del sistema. Sin embargo, el reporte inicial no precisó cuánto tiempo podrían mantenerse las suspensiones ni estableció una hora estimada para la normalización del servicio.

Por esta razón, se recomienda a los pasajeros consultar los canales oficiales de TransMilenio antes de iniciar sus desplazamientos y estar atentos a las actualizaciones sobre la reapertura de las estaciones y los cambios en las rutas.