En redes sociales se ha vuelto viral un video que muestra un aparente enfrentamiento entre dos mujeres al interior de un bus articulado de TransMilenio en Bogotá. Según la versión que acompaña la grabación, una de las pasajeras habría sacado una navaja luego de que otra mujer, presuntamente, le hiciera un reclamo.

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La situación generó preocupación entre los usuarios por los riesgos que representa la presencia de armas blancas en el transporte público, especialmente cuando se producen discusiones entre pasajeros. Sin embargo, aún se desconocen las razones que desencadenaron el enfrentamiento y las circunstancias previas a la presunta agresión.

Además, hasta el momento, no se ha establecido con certeza cuándo ni dónde habría ocurrido el episodio. Tampoco se ha confirmado la ruta que cubría el vehículo o la autenticidad del material audiovisual, por lo que los detalles del caso aún no son claros.

Frente a esta situación, SEMANA se comunicó con TransMilenio para conocer detalles de lo ocurrido. A través de un comunicado, la entidad rechazó cualquier comportamiento que infrinja las normas de convivencia, así como el porte de armas que pueda poner en riesgo la seguridad de los usuarios.

“Rechazamos cualquier tipo de comportamiento contrario a las normas establecidas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, así como el porte o tenencia de algún tipo de arma que ponga en riesgo la seguridad de los usuarios”, precisó la empresa.

Troncal norte de TransMilenio. Foto: Getty Images

Además, reiteró su compromiso de promover el respeto dentro del sistema e invitó a los pasajeros a identificar el número interno de los buses para facilitar las denuncias y permitir una atención más rápida ante este tipo de situaciones.

“⁠Hacemos un llamado a los usuarios que están al interior de los buses (TransMilenio y TransMiZonal) para que puedan identificar el número interno del vehículo para denunciar y poder abordar más rápido cualquier caso”, concluyó en su comunicado.