Tras su éxito en Argentina con más de 90 mil visitantes y en Medellín con más de 10 mil visitantes, Puertas a Mundos llega al Centro Comercial Nuestro Bogotá, como una opción ideal para disfrutar en familia, con amigos o como un plan diferente.

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Esta experiencia inmersiva, ideada y dirigida por la argentina, Luciana Grosman, invita a quienes la visiten a conocer universos distintos en una hora, diseñados para despertar la imaginación, el juego y la reflexión.

Desde el 7 de noviembre, adultos y niños pueden coincidir en los mismos espacios de juego especialmente diseñados para que participen y jueguen todos, sin distinción de edad, generando un verdadero encuentro sin tecnología, atravesando mundos extraordinarios diferentes, cada uno concebido como un universo con identidad propia a través de imágenes, objetos, iluminación y diseño sonoro específico.

Al cruzar cada puerta, lo cotidiano desaparece y se abre una dimensión sensorial nueva. Desde hamacarse entre nubes hasta caminar por el espacio exterior, o sumergirse en una habitación completamente forrada de peluche, cada ambiente invita a redescubrir el asombro.

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Esta es una experiencia inmersiva en el sentido más analógico de la palabra: pues no hay pantallas —salvo las que cada visitante utilice para registrar sus propios recuerdos “instagrameables”— ni dispositivos digitales. Es una muestra para tocar, sentir y experimentar a través del cuerpo, el movimiento y la percepción.

“Cuando los adultos se animan a jugar, pasan cosas maravillosas”, destaca Grosman. “En épocas de hiperconexión tecnológica, Puertas a Mundos propone una experiencia completamente analógica para conectar desde otro lugar, con nosotros mismos y con quienes nos acompañan”.

Puertas a Mundos es la primera muestra de estas características pensada, diseñada, creada y dirigida íntegramente en Argentina, y que estará en el Centro Comercial Nuestro Bogotá en el segundo piso en los locales 126, 150 y 152, desde el 26 de septiembre de martes a domingo de 12:00 a 7:00 p.m (lunes cerrado por mantenimiento o martes después de festivos), en recorridos cada 30 minutos. Una producción más con el sello de Almas Producciones. Entradas en tuboleta.com y en la taquilla de la muestra.