La actriz Verónica Orozco se convirtió en la nueva eliminada de MasterChef Celebrity Colombia, luego de presentar una cazuela de fríjoles que no logró convencer al jurado. Su salida estuvo marcada por la despedida de sus compañeros y de la presentadora Claudia Bahamón, quien no pudo contener las lágrimas.

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La intérprete había conseguido avanzar hasta el grupo de los 10 mejores participantes del reality. Sin embargo, en el reto de eliminación tuvo que enfrentarse a una prueba dedicada a la gastronomía tradicional colombiana, en la que los concursantes debían preparar platos como sancocho bifásico, cazuela de mariscos, costillas BBQ, fríjoles y mondongo.

La distribución de las preparaciones estuvo a cargo de Pautips, quien asignó el sancocho bifásico a Emiro, las costillas BBQ a Julieta Piñeres, el mondongo a Sebas Vega y la cazuela de fríjoles a Verónica Orozco. Finalmente, el desempeño de la actriz no fue suficiente para continuar en la competencia.

¿Un plato sin sal?

Durante la degustación, los chefs reconocieron que la cazuela de fríjoles preparada por Verónica Orozco tenía buen sabor, pero señalaron varios aspectos que afectaron su calificación. Entre observaciones estuvieron la falta de sal y la ausencia de ingredientes que permitieran ofrecer un plato más completo.

Los jurados también destacaron que la preparación no estaba acompañada de arroz ni huevo, elementos que podían complementar la receta y darle mayor consistencia. Ante las dudas sobre el sabor, la chef Belén Alonso decidió realizar una prueba para mostrarle a la actriz cómo podía mejorar el resultado.

Cazuela de fríjoles de Verónica Orozco Foto: Canal RCN - 'MasterChef Celebrity 2026'.

“Para que hagamos el experimento, voy a traer un salero porque con sal sí se eleva el sabor (...) A mí no me gusta señalar errores sin que se den cuenta porque es parte de un aprendizaje”, señaló la chef mexicana.

Sin embargo, cuando Verónica Orozco probó nuevamente su preparación, consideró que había quedado demasiado salada y aseguró que esa cantidad superaba sus preferencias personales. La actriz explicó que acostumbra cocinar con poca sal y que, para su gusto, el cambio había sido excesivo.

Pese a las observaciones, los chefs reconocieron que el nivel general de las preparaciones había sido bastante parejo y que no se presentaron errores graves. No obstante, la cazuela de fríjoles de Orozco fue la que menos convenció al jurado, por lo que finalmente se tomó la decisión de que abandonara las cocinas de MasterChef Celebrity.