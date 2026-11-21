Boca Juniors y Atlético Mineiro se enfrentarán este sábado, 21 de noviembre, por la final de la Copa Sudamericana. Alguno de los dos alcanzará la gloria en un renovado Estadio Metropolitano Roberto Meléndez en la ciudad de Barranquilla.

El partido contará con una alta presencia de colombianos, que intentarán ganar el título en su país. Por el lado de Boca, Álvaro Montero, que ha sido fundamental en el torneo, y Sebastián Villa se espera que estén en el equipo titular.

En cuanto a Atlético Mineiro, la presencia cafetera se dará gracias al mediocampista Kevin Castaño, que llegó procedente de River Plate, y el delantero Mateo Cassierra.

Se espera que a las 5:30 de la tarde, hora colombiana, el balón comience a rodar en la capital del Atlántico.

Minuto a minuto de la final

8:30 a. m. Estos son los horarios de la final en todo el mundo

La Conmebol publicó una imagen sobre los horarios de los diferentes países para la final entre Boca Juniors y Atlético Mineiro.

7:00 a. m. Esta es la terna arbitral